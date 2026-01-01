Трио Филиппа Терацуяна

Джазовый вечер с Филиппом Терацуяном

Приглашаем вас на незабываемый джазовый вечер, где выступит известный контрабасист Филипп Терацуян. Этот талантливый музыкант является выпускником ведущих музыкальных учебных заведений и лауреатом Международного конкурса «Мир Джаза». Его мастерство уже высоко оценено на таких значимых событиях, как Moscow Jazz Festival и Sochi Jazz Festival.

В этот вечер вместе с Филиппом на сцене вас порадуют:

Элина Келешян — пианистка с уникальным звучанием;

Максим Кабальскис — один из ведущих барабанщиков СНГ.

Их совместное выступление представит авторские произведения всех участников трио, что обещает стать настоящим подарком для ценителей джазовой музыки.

Состав трио

Филипп Терацуян — контрабас

Элина Келешян — рояль

Максим Кабальскис — барабаны

Не упустите возможность насладиться живой джазовой музыкой в исполнении выдающихся музыкантов!