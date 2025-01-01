Меню
Trio EasyTone & Jazz Band
Киноафиша Trio EasyTone & Jazz Band

Trio EasyTone & Jazz Band

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт джазового вокального трио Trio EasyTone & Jazz Band

Не упустите возможность насладиться живым исполнением от лучшего джазового вокального трио Санкт-Петербурга — Trio EasyTone в компании с Jazz Band. Это событие придаст вашему вечеру уникальную атмосферу и наполнит его волшебными звуками джаза.

О трио EasyTone

Trio EasyTone — это не просто группа музыкантов, а настоящая команда профессионалов, способная покорить сердца зрителей своей харизмой и талантом. Они прекрасно умеют сочетать различные музыкальные стили, создавая уникальные интерпретации известных джазовых стандартов и авторских композиций.

Что ожидать от концерта

На концерте вы услышите не только классические джазовые произведения, но и современные лейблы, а также уникальные импровизации, которые сделают каждое выступление незабываемым. Музыка Trio EasyTone позволит погрузиться в мир джаза, полон эмоций и чувств.

Почему стоит посетить

Джаз — это не просто музыка, это целая культура. Посещение концерта Trio EasyTone станет отличной возможностью открыть для себя новые грани этого жанра, насладиться профессиональным исполнением и почувствовать атмосферу настоящего музыкального праздника.

Не упустите шанс провести вечер в компании великолепной музыки и позитивных эмоций. Trio EasyTone & Jazz Band ждут вас!

Купить билет на концерт Trio EasyTone & Jazz Band

Январь
17 января суббота
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 2000 ₽

