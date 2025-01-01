Трио Даниила Крамера

Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке приглашает зрителей на незабываемый вечер, в рамках программы «Игры в джаз». Это уникальное представление представит народный артист России Даниил Крамер, а сам концерт обещает быть полным музыкальных открытий и эмоционального заряда.
«Игры в джаз» — это не просто концерт, это целое путешествие в мир джазовой музыки. Даниил Крамер, известный своим виртуозным исполнением и харизматичной игрой, соберет на одной сцене множество ярких историй, рассказанных с помощью музыки.
В программе будут звучать как класические джазовые композиции, так и новые произведения, написанные специально для этого проекта. Аранжировки и интерпретации несут в себе высокий профессионализм и оригинальность, что делает каждое выступление неповторимым.
Не упустите возможность насладиться вечерним концертом, который подарит новые эмоции и незабываемые впечатления.