Трио Даниила Крамера
Трио Даниила Крамера

Трио Даниила Крамера

Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

«Игры в джаз»: Уникальная программа с Даниилом Крамером

Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке приглашает зрителей на незабываемый вечер, в рамках программы «Игры в джаз». Это уникальное представление представит народный артист России Даниил Крамер, а сам концерт обещает быть полным музыкальных открытий и эмоционального заряда.

О программе

«Игры в джаз» — это не просто концерт, это целое путешествие в мир джазовой музыки. Даниил Крамер, известный своим виртуозным исполнением и харизматичной игрой, соберет на одной сцене множество ярких историй, рассказанных с помощью музыки.

Что ожидать?

В программе будут звучать как класические джазовые композиции, так и новые произведения, написанные специально для этого проекта. Аранжировки и интерпретации несут в себе высокий профессионализм и оригинальность, что делает каждое выступление неповторимым.

Интересные факты

  • Даниил Крамер — один из ведущих джазовых пианистов России, чья карьера охватывает более трех десятилетий.
  • Крамер регулярно выступает как в России, так и за ее пределами, участвуя в международных джазовых фестивалях.
  • Музыка в программе «Игры в джаз» вдохновлена как классическими джазовыми стандартами, так и современными тенденциями.

Не упустите возможность насладиться вечерним концертом, который подарит новые эмоции и незабываемые впечатления.

Купить билет на концерт Трио Даниила Крамера

Октябрь
1 октября среда
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 2500 ₽

