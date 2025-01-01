Меню
Трио Даниила Крамера
Билеты от 1500₽
Киноафиша Трио Даниила Крамера

Трио Даниила Крамера

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Даниил Крамер: Мастер джаза на сцене

Даниил Крамер — народный артист России, лауреат Европейской премии имени Густава Малера и один из самых известных российских джазовых пианистов и композиторов. Его творческий путь начинается с обучения в Харьковской средней специальной музыкальной школе, после чего он продолжил свое образование в Московском государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, окончив его в 1983 году.

С ранних лет Крамер увлекся джазовой импровизацией и уже в 1982 году завоевал первое место на конкурсе фортепианных джазовых импровизаторов в Вильнюсе. С 1984 года он активно участвует в джазовых фестивалях СНГ и России, выступая как сольный артист, так и в составе различных концертов по всему миру, включая Чехию, Польшу, Финляндию, Германию и США.

Мировое признание и творческие проекты

Даниил Крамер — почетный член Сиднейского Профессионального Джаз-клуба и член Джаз-клуба города Хаппаранда (Швеция). В 2000 году он получил Европейскую премию имени Густава Малера в Праге, что стало важным этапом в его карьере.

Крамер активно работает над развитием концертного джаза в России. Он является автором проектов «Вечера джаза с Даниилом Крамером» в концертном зале имени Чайковского, а также «Джазовая музыка в академических залах» в Московской консерватории и Московском Международном Доме Музыки. Даниил стремится популяризировать джаз, создавая концертные абонементы в многочисленных филармонических залах городов России.

Арт-директор фестивалей

Даниил Крамер также исполняет роль арт-директора на нескольких российских джазовых фестивалях, что подтверждает его высокий профессионализм и способность вдохновлять новых музыкантов. Его выступления славятся мастерством и душевностью, оставляя незабываемые впечатления у зрителей.

Купить билет на концерт

Расписание

Расписание
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
18 сентября
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а
20:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Мировые рок-хиты с симфоническим оркестром
6+
Рок Живая музыка
Мировые рок-хиты с симфоническим оркестром
3 октября в 20:00 Театр «Русская песня». Основная сцена
от 1800 ₽
Владимир Кузьмин
18+
Поп Рок
Владимир Кузьмин
11 октября в 20:00 МТ Music Bar
от 3500 ₽
Ночь джаза
12+
Джаз
Ночь джаза
18 октября в 22:00 Jam Club
от 1500 ₽
