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Трио Даниила Крамера
Киноафиша Трио Даниила Крамера

Трио Даниила Крамера

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Уникальный джаз от Даниила Крамера в клубе Игоря Бутмана 

Приглашаем вас на незабываемое музыкальное событие – программу «Игры в джаз» с участием выдающегося пианиста и народного артиста России Даниила Крамера. Это уникальный концерт пройдет в клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге.

Знакомьтесь с Даниилом Крамером

Даниил Kramer – это имя, знакомое каждому ценителю джаза. Его творчество отличается необычайной легкостью и глубиной, а музыкальная интерпретация классических джазовых композиций поражает своей оригинальностью. Пианист не только мастер своего дела, но и талантливый композитор, создающий уникальные произведения.

Что вас ждет на концерте

На программе «Игры в джаз» вы сможете насладиться не только классическими джазовыми стандартами, но и авторскими произведениями Крамера. Каждое выступление – это не просто концерт, а целое музыкальное путешествие, пронизанное эмоциями и энергией.

Где и когда

Концерт состоится в клубе Игоря Бутмана, который славится своей уютной атмосферой и высоким уровнем музыкантов. Не упустите возможность стать частью этого события!

Как приобрести билеты

Билеты на концерт уже в продаже. Рекомендуем забронировать места заранее, так как количество мест ограничено. Следите за обновлениями на сайте клуба Игоря Бутмана, чтобы не пропустить важную информацию.

Приходите и погрузитесь в мир джаза вместе с Даниилом Крамером – музыкой, которая трогает сердце и вдохновляет!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:00 от 2500 ₽ 21:30 от 2000 ₽

В ближайшие дни

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8 сентября в 19:00 Колизей
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