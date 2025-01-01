Трио Даниила Крамера

Уникальный джаз от Даниила Крамера в клубе Игоря Бутмана

Приглашаем вас на незабываемое музыкальное событие – программу «Игры в джаз» с участием выдающегося пианиста и народного артиста России Даниила Крамера. Это уникальный концерт пройдет в клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге.

Знакомьтесь с Даниилом Крамером

Даниил Kramer – это имя, знакомое каждому ценителю джаза. Его творчество отличается необычайной легкостью и глубиной, а музыкальная интерпретация классических джазовых композиций поражает своей оригинальностью. Пианист не только мастер своего дела, но и талантливый композитор, создающий уникальные произведения.

Что вас ждет на концерте

На программе «Игры в джаз» вы сможете насладиться не только классическими джазовыми стандартами, но и авторскими произведениями Крамера. Каждое выступление – это не просто концерт, а целое музыкальное путешествие, пронизанное эмоциями и энергией.

Где и когда

Концерт состоится в клубе Игоря Бутмана, который славится своей уютной атмосферой и высоким уровнем музыкантов. Не упустите возможность стать частью этого события!

Как приобрести билеты

Билеты на концерт уже в продаже. Рекомендуем забронировать места заранее, так как количество мест ограничено. Следите за обновлениями на сайте клуба Игоря Бутмана, чтобы не пропустить важную информацию.

Приходите и погрузитесь в мир джаза вместе с Даниилом Крамером – музыкой, которая трогает сердце и вдохновляет!