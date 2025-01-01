Меню
Трио «Art&Go»
Трио «Art&Go»

Трио «Art&Go»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт трио «Art&Go» в Музыка кофе и вина

Приглашаем вас на уникальный концерт трио «Art&Go», которое представляет собой удивительное сочетание джипси джаза, соула и этно-музыки. Это событие пройдет в уютной атмосфере «Музыка кофе и вина», где каждый посетитель сможет насладиться не только великолепной музыкой, но и атмосферой, полной вдохновения и креатива.

Знакомьтесь с трио «Art&Go»

Трио «Art&Go» — это яркие исполнители, собравшие в своем репертуаре музыкальные традиции разных культур. Искусное сведение джазовых мелодий с глубокими соуловыми ритмами и этническими мотивами создаст незабываемую атмосферу. Они умеют зажигать сердца и вовлекать зрителей в свои истории.

Уютная обстановка для наслаждения музыкой

«Музыка кофе и вина» — это не просто заведение, это целая концепция, где каждое событие проходит в атмосфере тепла и уюта. Здесь царит дух дружбы и творчества, что делает концерт трио «Art&Go» еще более привлекательным.

Что ожидать от концерта

На концерте вы сможете услышать как оригинальные композиции, так и интерпретации известных произведений, обработанных в уникальном стиле «Art&Go». Будьте готовы к погружению в мир музыки, который откроет для вас новые горизонты чувств и эмоций.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника. Присоединяйтесь к нам и насладитесь вечером, полным волшебства!

Купить билет на концерт Трио «Art&Go»

В других городах
Октябрь
4 октября суббота
21:30
Музыка кофе и вина Санкт-Петербург, Невский просп., 60

