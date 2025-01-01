Меню
Трио Андрея Кондакова
6+
О концерте

Секретная миссия: Концертная программа Андрея Кондакова

Приглашаем вас на захватывающее выступление Трио Андрея Кондакова, известного пианиста и композитора, который является ключевой фигурой петербургского джаза. Концертная программа «Секретная миссия» обещает стать ярким событием для всех ценителей живой музыки.

Музыка, полная импровизации

Андрей Кондаков славится своими мастерскими импровизациями, которые окутывают слушателя волшебной атмосферой. Его талант позволяет создавать необычные музыкальные решения, которые, безусловно, порадуют даже самых искушенных слушателей.

Место проведения

Концерт состоится в клубе Игоря Бутмана — одном из самых популярных мест для любителей джаза в Санкт-Петербурге. Уютная обстановка клуба и прекрасное звуковое оборудование создадут идеальные условия для того, чтобы насладиться музыкой в полной мере.

Не пропустите уникальное событие

Если вы хотите погрузиться в мир джазовой музыки и узнать о новых веяниях, это мероприятие точно для вас. Не упустите шанс стать частью магического звучания, которое подарит вам Трио Андрея Кондакова. Присоединяйтесь к нам!

Декабрь
16 декабря вторник
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 2000 ₽

