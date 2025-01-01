Трио Алексея Самарина

Алексей Самарин — блестящий джазовый пианист и композитор, известный на крупнейших джазовых фестивалях России, таких как «Джаз Коктебель», «Kremlin Live» в Казани, «Петроджаз» в Санкт-Петербурге, а также «Jazz Festival Игоря Бутмана» и «ВК Фест» в Сочи. Его выступления звучат не только в России, но и в Голландии, Германии и Польше. Виртуозная игра и глубокое музыкальное видение делают каждое его выступление уникальным.
В 2010 году Алексей принял участие в записи альбома группы «Арсенал» Алексея Козлова под названием «Связь Времен», где он исполнил все партии на клавишных и фортепиано. На сегодняшний день он создает новые проекты российского и международного масштаба и с большим успехом выступает как в нашей стране, так и за рубежом.
В программе вечера прозвучат авторские композиции Алексея, а также любимые джазовые стандарты.
Не упустите возможность насладиться вечером высококлассной музыки!