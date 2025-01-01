Трио Алексея Самарина

Вечер джаза с Алексеем Самариным

Алексей Самарин — блестящий джазовый пианист и композитор, известный на крупнейших джазовых фестивалях России, таких как «Джаз Коктебель», «Kremlin Live» в Казани, «Петроджаз» в Санкт-Петербурге, а также «Jazz Festival Игоря Бутмана» и «ВК Фест» в Сочи. Его выступления звучат не только в России, но и в Голландии, Германии и Польше. Виртуозная игра и глубокое музыкальное видение делают каждое его выступление уникальным.

В 2010 году Алексей принял участие в записи альбома группы «Арсенал» Алексея Козлова под названием «Связь Времен», где он исполнил все партии на клавишных и фортепиано. На сегодняшний день он создает новые проекты российского и международного масштаба и с большим успехом выступает как в нашей стране, так и за рубежом.

Программа вечера

В программе вечера прозвучат авторские композиции Алексея, а также любимые джазовые стандарты.

Состав исполнителей

Алексей Самарин — рояль

Юрий Подкользин — контрабас

Григорий Дерацуев — барабаны

Специальный гость: Евгений Соколовский — саксофон

Не упустите возможность насладиться вечером высококлассной музыки!