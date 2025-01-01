Трио Алексея Черемизова. Фортепианный джаз из Питера

Джазовая музыка в Самаре

Алексей Черемизов — один из самых ярких представителей петербургского джаза. Его мастерство и умение работать в команде делают его «техничным и грамотным партнёром», как отмечает В. Фейертаг в своей книге «Джаз от Ленинграда до Петербурга». Черемизов — не только талантливый пианист, но и организатор, который подготовил множество проектов для Филармонии джазовой музыки.

Звезды джаза на одной сцене

Алексей активно сотрудничает с известными музыкантами из России и зарубежья. В его проектах принимают участие такие артисты, как Гейл Петтис, Шарон Кларк, Жан-Лу Ланьон и Сибель Кесе, что делает каждое выступление уникальным и запоминающимся.

Гастроли и новые проекты

Последние несколько лет Черемизов гастролирует по России с различными проектами, в которых участвуют зарубежные солисты. Это позволяет зрителям наслаждаться качественной джазовой музыкой и открывать для себя новые имена в мире джаза.

Состав трио

В составе трио Черемизова выступают:

Денис Рыбаков — барабаны

Дмитрий Китов — контрабас

Не упустите возможность насладиться джазовыми ритмами и уникальной атмосферой на концертах Алексея Черемизова. Это отличный шанс погрузиться в мир живой музыки и познакомиться с талантливыми музыкантами.