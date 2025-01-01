Меню
Тринадцатый номер
Киноафиша Тринадцатый номер

Спектакль Тринадцатый номер

16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Театральная премьера: «Тринадцатый номер»

Санкт-Петербургский Малый Театр Комедии им. Анны Самохиной и Академический Русский Театр представляют комедию в двух действиях с одним антрактом «Тринадцатый номер» по пьесе Рэя Куни «Out of Order». Это известное английское идиоматическое выражение в данном контексте переводится как «Временно не работает».

Грандиозный успех пьесы

Пьеса была удостоена престижной международной театральной премии Лоуренса Оливье в номинации «Лучшая мировая комедия»! В центре сюжета — увлекательная история о том, как помощник премьер-министра Ричард Уилли и милая секретарша Парламента собираются потайно уединиться в гостинице «Вестминстер» в номере 13. Их намерения, прямо скажем, романтические — заниматься... стенографией.

Непредсказуемые повороты сюжета

Однако все идет не по плану, когда в окне появляется ТЕЛО! Как же подстраховаться, чтобы их секрет не стал общеизвестным? Тем более что дама из соседнего номера уже заметила подозрительного мужчину в окне и сообщила об этом компетентным органам!

На что пойдут герои?

На кону стоит честь, семья, работа и карьера — особенно в преддверии выборов. Вдобавок, внезапное появление ревнивого мужа секретарши только усложняет ситуацию. И тут на помощь незадачливому Ричарду приходит его верный помощник и личный секретарь — умный и находчивый Джордж Пигден!

Комедия с блестящим сюжетом

Эта искромётная комедия положений увлечет вас лихо закрученной детективной историей, полной поисков, погонь, переодеваний и, конечно же, любви!

Создатели спектакля

Авторизованный перевод с английского выполнил Михаил Мишин. Режиссёр — заслуженный деятель искусств России Владимир Голуб, а художественный руководитель театра — Константин Кулешов.

Режиссер
Владимир Голуб
В ролях
Михаил Разумовский
Татьяна Кузнецова
Ирина Горячева
Сергей Мурзин
Наталья Круглова

В других городах
Декабрь
5 декабря пятница
19:00
КДЦ «Максим» Санкт-Петербург, Ланское ш., 35
от 800 ₽

