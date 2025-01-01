Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Трибьют Уитни Хьюстон
Киноафиша Трибьют Уитни Хьюстон

Трибьют Уитни Хьюстон

12+
Возраст 12+

О концерте

Музыкальный вечер, посвященный Уитни Хьюстон

В Нижнем Новгороде впервые пройдет концертная программа, посвященная творчеству неповторимой Уитни Хьюстон. В исполнении Элины Пан вы услышите все незабвенные хиты легендарной артистки:

  • «I Will Always Love You»
  • «I Wanna Dance with Somebody»

Каждая песня перенесет вас в моменты, когда музыка Уитни волновала сердца миллионов поклонников.

О Элине Пан

Элина Пан — выдающаяся артистка и певица с диапазоном в 4 октавы. Ее голос способен передавать как взрывную энергию танца, так и глубокие лирические переживания. Музыкальная интуиция Элины и умение создавать неповторимую атмосферу на сцене делают каждое ее выступление особенным.

Элина стала финалисткой таких популярных вокальных шоу, как «Ну-ка, все вместе!» и «Голос 10». Она также сотрудничала с узнаваемыми артистами российской и зарубежной эстрады, такими как Леонид Агутин и Игорь Бутман.

Приглашаем вас на незабываемый концерт!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального опыта, насыщенного эмоциями и воспоминаниями. Присоединяйтесь к нам!

Купить билет на концерт Трибьют Уитни Хьюстон

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
6 февраля пятница
19:00
Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича Нижний Новгород, Кремль, корп. 2
от 1900 ₽

В ближайшие дни

Кирпичи. Новогодний концерт
16+
Рок Хип-хоп
Кирпичи. Новогодний концерт
6 января в 19:00 Alcatraz
от 1500 ₽
Квартирник «Новогодник»
12+
Эстрада
Квартирник «Новогодник»
25 декабря в 19:00 Творческое объединение «Нетеатр»
от 2000 ₽
Диана Арбенина и Ночные снайперы
12+
Рок
Диана Арбенина и Ночные снайперы
16 февраля в 19:00 КРК Нагорный
от 3500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше