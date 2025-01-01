Трибьют Уитни Хьюстон

Музыкальный вечер, посвященный Уитни Хьюстон

В Нижнем Новгороде впервые пройдет концертная программа, посвященная творчеству неповторимой Уитни Хьюстон. В исполнении Элины Пан вы услышите все незабвенные хиты легендарной артистки:

«I Will Always Love You»

«I Wanna Dance with Somebody»

Каждая песня перенесет вас в моменты, когда музыка Уитни волновала сердца миллионов поклонников.

О Элине Пан

Элина Пан — выдающаяся артистка и певица с диапазоном в 4 октавы. Ее голос способен передавать как взрывную энергию танца, так и глубокие лирические переживания. Музыкальная интуиция Элины и умение создавать неповторимую атмосферу на сцене делают каждое ее выступление особенным.

Элина стала финалисткой таких популярных вокальных шоу, как «Ну-ка, все вместе!» и «Голос 10». Она также сотрудничала с узнаваемыми артистами российской и зарубежной эстрады, такими как Леонид Агутин и Игорь Бутман.

Приглашаем вас на незабываемый концерт!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального опыта, насыщенного эмоциями и воспоминаниями. Присоединяйтесь к нам!