Трибьют Уитни Хьюстон

Музыкальный вечер в честь Уитни Хьюстон

Приглашаем вас на уникальный музыкальный вечер, посвящённый творчеству одной из величайших певиц всех времён — Уитни Хьюстон. В исполнении талантливой Элины Пан прозвучат самые знаковые композиции легендарной дивы.

Программа концерта

В программе концерта — все любимые хиты от бессмертного «I Will Always Love You» до энергичного «I Wanna Dance with Somebody». Каждая песня — это отдельная история, рассказанная через призму уникального таланта Элины Пан.

Об Элине Пан

Элина Пан — исключительная вокалистка с диапазоном в четыре октавы, финалистка шоу «Голос 10». Её мастерство признано такими артистами, как Леонид Агутин и Игорь Бутман. Голос Элины обладает удивительной способностью передавать всю гамму эмоций — от нежной лирики до мощной энергетики.

Особенности выступления

Особенность выступления заключается в том, что Элина создаёт неповторимую атмосферу, стирающую границы между сценой и залом. Её исполнение позволяет каждому зрителю прочувствовать каждую ноту телом и душой.

Не пропустите!

Не упустите шанс стать частью этого особенного вечера, где классика соул-музыки встретится с современным исполнением. Позвольте себе погрузиться в мир безупречного вокала и неподдельных эмоций.

Продолжительность концерта — 2 часа с антрактом.