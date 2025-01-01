Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Трибьют Уитни Хьюстон
Билеты от 1500₽
Киноафиша Трибьют Уитни Хьюстон

Трибьют Уитни Хьюстон

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер в честь Уитни Хьюстон

Приглашаем вас на уникальный музыкальный вечер, посвящённый творчеству одной из величайших певиц всех времён — Уитни Хьюстон. В исполнении талантливой Элины Пан прозвучат самые знаковые композиции легендарной дивы.

Программа концерта

В программе концерта — все любимые хиты от бессмертного «I Will Always Love You» до энергичного «I Wanna Dance with Somebody». Каждая песня — это отдельная история, рассказанная через призму уникального таланта Элины Пан.

Об Элине Пан

Элина Пан — исключительная вокалистка с диапазоном в четыре октавы, финалистка шоу «Голос 10». Её мастерство признано такими артистами, как Леонид Агутин и Игорь Бутман. Голос Элины обладает удивительной способностью передавать всю гамму эмоций — от нежной лирики до мощной энергетики.

Особенности выступления

Особенность выступления заключается в том, что Элина создаёт неповторимую атмосферу, стирающую границы между сценой и залом. Её исполнение позволяет каждому зрителю прочувствовать каждую ноту телом и душой.

Не пропустите!

Не упустите шанс стать частью этого особенного вечера, где классика соул-музыки встретится с современным исполнением. Позвольте себе погрузиться в мир безупречного вокала и неподдельных эмоций.

Продолжительность концерта — 2 часа с антрактом.

Купить билет на концерт Трибьют Уитни Хьюстон

Помощь с билетами
Октябрь
15 октября среда
20:00
Градский-холл Москва, Коровий Вал, 3, стр. 1
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Шоумен: Сергей Лазарев
16+
Поп
Шоумен: Сергей Лазарев
17 октября в 20:00 Live Арена
от 4800 ₽
Artfonix. Гарри Поттер: музыка магии
0+
Живая музыка
Artfonix. Гарри Поттер: музыка магии
19 апреля в 12:00 Измайлово
от 2000 ₽
Stand Up | Секретный состав
18+
Юмор
Stand Up | Секретный состав
19 октября в 21:00 Standup Brothers
от 600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше