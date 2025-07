Погрузитесь в эпоху битломании с трибьют-шоу The BeatLove!

Приглашаем вас на яркое и впечатляющее шоу, которое, словно машина времени, окунет вас в эпоху битломании 60-х! Трибьют-шоу The BeatLove исполнит песни, знакомые и любимые с детства. Живая музыка, фееричное шоу, легендарные хиты Beatles, дружно исполняемые всем залом — наши артисты знают, как подарить незабываемый вечер не только битломанам, но и всем, кто хочет отлично провести время!

Уникальный трибьют

The BeatLove — это первый и единственный в России официальный трибьют группы The Beatles. Музыканты настолько похожи на «ливерпульскую четвёрку», что пару раз их принимали за самих The Beatles. Красочные костюмы, до мелочей повторяющие оригинальные, манера исполнения, великолепный британский акцент и, конечно же, «битловское» обаяние создают атмосферу ливерпульского музыкального клуба 60-х годов.

Мировое признание

Группа The BeatLove имеет мировое признание. За плечами коллектива концерты на Кипре, в Испании, Великобритании, Франции, Финляндии, Латвии, Белоруссии, Казахстане и Азербайджане. Также артисты успешно гастролируют по всей России — от Калининграда до Владивостока.

Специальные программы

Трижды они выступали с эксклюзивной программой The Beatles Symphonic Show с участием симфонического оркестра Глобалис в Москве (Crocus City Hall, 2020 и Международный Дом Музыки, 2021, 2022).

Состав группы

Сергей Родыгин — John Lennon

— John Lennon Глеб Сорокин — Paul McCartney

— Paul McCartney Евгений Медынский — George Harrison

— George Harrison Виталий Савельев — Ringo Starr

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального путешествия!