Приглашаем вас на яркое и впечатляющее шоу, которое, словно машина времени, окунет вас в эпоху битломании 60-х! Трибьют-шоу The BeatLove исполнит песни, знакомые и любимые с детства. Живая музыка, фееричное шоу, легендарные хиты Beatles, дружно исполняемые всем залом — наши артисты знают, как подарить незабываемый вечер не только битломанам, но и всем, кто хочет отлично провести время!
The BeatLove — это первый и единственный в России официальный трибьют группы The Beatles. Музыканты настолько похожи на «ливерпульскую четвёрку», что пару раз их принимали за самих The Beatles. Красочные костюмы, до мелочей повторяющие оригинальные, манера исполнения, великолепный британский акцент и, конечно же, «битловское» обаяние создают атмосферу ливерпульского музыкального клуба 60-х годов.
Группа The BeatLove имеет мировое признание. За плечами коллектива концерты на Кипре, в Испании, Великобритании, Франции, Финляндии, Латвии, Белоруссии, Казахстане и Азербайджане. Также артисты успешно гастролируют по всей России — от Калининграда до Владивостока.
Трижды они выступали с эксклюзивной программой The Beatles Symphonic Show с участием симфонического оркестра Глобалис в Москве (Crocus City Hall, 2020 и Международный Дом Музыки, 2021, 2022).
Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального путешествия!