Трибьют Сергея Шнурова. В Питере — петь!

Трибьют группы «Ленинград» - вечер незабываемых хитов

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие - трибьют группы «Ленинград», где самые известные хиты исполнит талантливый состав омских музыкантов и вокалистов. Это отличный способ окунуться в атмосферу веселья и энергии, характерную для творчества группы.

Исполнители вечера

Василий Леонтьев - труба

- труба Вячеслав Махиянов - саксофон

- саксофон Анатолий Козенков - тромбон

- тромбон Румянцев Александр - клавиши

- клавиши Виктория Зиновьева - вокал

- вокал Щербаков Алексей - бас-гитара, вокал

- бас-гитара, вокал Климов Владислав - гитара

- гитара Брехов Дмитрий - ударные

Атмосфера вечера

В этот вечер вас ждет не только музыка, но и возможность весело провести время с друзьями. Мы приготовили много сюрпризов, чтобы сделать ваш вечер незабываемым. Готовьтесь к тому, чтобы громко петь, веселиться и наслаждаться вкусной едой!

Информация для зрителей

Не упустите шанс стать частью этого яркого события! Следите за обновлениями на нашем сайте и приходите поддержать любимых исполнителей. Вечер будет наполнен энергией, эмоциями и, конечно, незабываемыми мелодиями.