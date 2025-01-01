Трибьют Сергея Шнурова. В Питере — петь!

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие - трибьют группы «Ленинград», где самые известные хиты исполнит талантливый состав омских музыкантов и вокалистов. Это отличный способ окунуться в атмосферу веселья и энергии, характерную для творчества группы.
В этот вечер вас ждет не только музыка, но и возможность весело провести время с друзьями. Мы приготовили много сюрпризов, чтобы сделать ваш вечер незабываемым. Готовьтесь к тому, чтобы громко петь, веселиться и наслаждаться вкусной едой!
Не упустите шанс стать частью этого яркого события! Следите за обновлениями на нашем сайте и приходите поддержать любимых исполнителей. Вечер будет наполнен энергией, эмоциями и, конечно, незабываемыми мелодиями.