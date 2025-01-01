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Трибьют Сергея Шнурова. В Питере — петь!
Киноафиша Трибьют Сергея Шнурова. В Питере — петь!

Трибьют Сергея Шнурова. В Питере — петь!

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Трибьют группы «Ленинград» - вечер незабываемых хитов

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие - трибьют группы «Ленинград», где самые известные хиты исполнит талантливый состав омских музыкантов и вокалистов. Это отличный способ окунуться в атмосферу веселья и энергии, характерную для творчества группы.

Исполнители вечера

  • Василий Леонтьев - труба
  • Вячеслав Махиянов - саксофон
  • Анатолий Козенков - тромбон
  • Румянцев Александр - клавиши
  • Виктория Зиновьева - вокал
  • Щербаков Алексей - бас-гитара, вокал
  • Климов Владислав - гитара
  • Брехов Дмитрий - ударные

Атмосфера вечера

В этот вечер вас ждет не только музыка, но и возможность весело провести время с друзьями. Мы приготовили много сюрпризов, чтобы сделать ваш вечер незабываемым. Готовьтесь к тому, чтобы громко петь, веселиться и наслаждаться вкусной едой!

Информация для зрителей

Не упустите шанс стать частью этого яркого события! Следите за обновлениями на нашем сайте и приходите поддержать любимых исполнителей. Вечер будет наполнен энергией, эмоциями и, конечно, незабываемыми мелодиями.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 13 августа
Mishkin & Mishkin Омск, Кемеровская, 1/2
20:00 от 400 ₽

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