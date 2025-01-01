Трибьют Сектора Газа

Память о Юрии Хое: Концерт трибьюта «Мертвый Месяц»

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие! В рамках праздничной программы, посвященной культовой группе «Сектор Газа», выступит столичный трибьют «Мертвый Месяц».

Знакомство с «Мертвым Месяцем»

«Мертвый Месяц» — это коллектив, который был отмечен первым гитаристом «Сектора Газа», что подтверждает их высокое мастерство и преданность духу оригинальной группы. Они регулярно выступают на вечерах, посвященных памяти Юрия Хоя, собирая поклонников его творчества.

Что ожидать от концерта?

В программе концерта звучат главные хиты «Сектора Газа», которые уже давно стали классикой отечественного рок-музыки. Зрители смогут насладиться такими знаковыми композициями, как «Гуляй, народ!» и «Кабриолет», которые погружают в атмосферу 90-х и вызывают ностальгию у множества поклонников.

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