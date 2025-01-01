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Трибьют Сектора Газа
Билеты от 1200₽
Киноафиша Трибьют Сектора Газа

Трибьют Сектора Газа

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Память о Юрии Хое: Концерт трибьюта «Мертвый Месяц»

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие! В рамках праздничной программы, посвященной культовой группе «Сектор Газа», выступит столичный трибьют «Мертвый Месяц». 

Знакомство с «Мертвым Месяцем»

«Мертвый Месяц» — это коллектив, который был отмечен первым гитаристом «Сектора Газа», что подтверждает их высокое мастерство и преданность духу оригинальной группы. Они регулярно выступают на вечерах, посвященных памяти Юрия Хоя, собирая поклонников его творчества.

Что ожидать от концерта?

В программе концерта звучат главные хиты «Сектора Газа», которые уже давно стали классикой отечественного рок-музыки. Зрители смогут насладиться такими знаковыми композициями, как «Гуляй, народ!» и «Кабриолет», которые погружают в атмосферу 90-х и вызывают ностальгию у множества поклонников.

Следите за обновлениями и не забудьте купить билеты заранее, чтобы не пропустить уникальную возможность погрузиться в мир музыки, которую многие любят и помнят.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 1200 ₽

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