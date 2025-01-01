Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Трибьют Сектора газа: Черный вторник
Билеты от 1800₽
Киноафиша Трибьют Сектора газа: Черный вторник

Трибьют Сектора газа: Черный вторник

18+
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Трибьют-группа «Чёрный Вторник»: воспоминания о «Секторе Газа»

«Чёрный Вторник» — официальная трибьют-группа легендарного коллектива «Сектор Газа». На их концертах зрители имеют возможность насладиться всеми любимыми хитами, которые стали классикой русского рока.

Звучат хиты, знакомые каждому

На выступлениях «Чёрного Вторника» звучат такие знаковые композиции, как:

  • «Лирика»
  • «Бомж»
  • «30 лет»
  • «Пора домой»
  • «Туман»
  • «Ява»
  • «Теща»
  • «Демобилизация»

Эти песни знакомы каждому поклоннику творчества Юрия Хоя, и на концертах они вызывают бурю эмоций и воспоминаний.

Популярность и гастрольные маршруты

Группа успела завоевать любовь и уважение многотысячной аудитории. Они провели множество концертов в различных городах России, а также за её пределами. Каждый концерт — это не просто музыкальное событие, но и настоящий праздник для фанатов.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу «Сектора Газа» вместе с «Чёрным Вторником»! Следите за анонсами и приходите на концерты, чтобы вновь пережить магию и мощь этих легендарных хитов.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

Трибьют Сектора газа: Черный вторник

В ближайшие дни

Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
1 августа в 20:00 Standup Café
от 600 ₽
Happy Birthday Amy Winehouse / Tribute Show
0+
Рок-н-ролл
Happy Birthday Amy Winehouse / Tribute Show
12 сентября в 21:30 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Леван Ломидзе & Blues Cousins
18+
Блюз
Леван Ломидзе & Blues Cousins
20 сентября в 21:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше