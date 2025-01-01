Трибьют Сектора газа: Черный вторник

«Чёрный Вторник» — официальная трибьют-группа легендарного коллектива «Сектор Газа». На их концертах зрители имеют возможность насладиться всеми любимыми хитами, которые стали классикой русского рока.
На выступлениях «Чёрного Вторника» звучат такие знаковые композиции, как:
Эти песни знакомы каждому поклоннику творчества Юрия Хоя, и на концертах они вызывают бурю эмоций и воспоминаний.
Группа успела завоевать любовь и уважение многотысячной аудитории. Они провели множество концертов в различных городах России, а также за её пределами. Каждый концерт — это не просто музыкальное событие, но и настоящий праздник для фанатов.
Не упустите возможность окунуться в атмосферу «Сектора Газа» вместе с «Чёрным Вторником»! Следите за анонсами и приходите на концерты, чтобы вновь пережить магию и мощь этих легендарных хитов.