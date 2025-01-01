Трибьют Сектора газа: Черный вторник

Трибьют-группа «Чёрный Вторник»: воспоминания о «Секторе Газа»

«Чёрный Вторник» — официальная трибьют-группа легендарного коллектива «Сектор Газа». На их концертах зрители имеют возможность насладиться всеми любимыми хитами, которые стали классикой русского рока.

Звучат хиты, знакомые каждому

На выступлениях «Чёрного Вторника» звучат такие знаковые композиции, как:

«Лирика»

«Бомж»

«30 лет»

«Пора домой»

«Туман»

«Ява»

«Теща»

«Демобилизация»

Эти песни знакомы каждому поклоннику творчества Юрия Хоя, и на концертах они вызывают бурю эмоций и воспоминаний.

Популярность и гастрольные маршруты

Группа успела завоевать любовь и уважение многотысячной аудитории. Они провели множество концертов в различных городах России, а также за её пределами. Каждый концерт — это не просто музыкальное событие, но и настоящий праздник для фанатов.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу «Сектора Газа» вместе с «Чёрным Вторником»! Следите за анонсами и приходите на концерты, чтобы вновь пережить магию и мощь этих легендарных хитов.