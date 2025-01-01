Трибьют Сектора газа: Черный вторник

Трибьют группы «Сектор Газа» в Нижнем Новгороде

Без сомнения, песни группы «Сектор Газа» стали частью жизни миллионов россиян, переживших потрясения 80-90-х годов прошлого века. Творчество «Сектора Газа» остается актуальным и среди молодежи, не знавшей эпохи популярности Юрия Хоя и его коллег. Это подтверждает стабильный спрос на диски и цифровые продукты группы на таких платформах, как iTunes, Google Play, Deezer и Yandex.Музыка.

Группа «Черный вторник»

Группа «Черный вторник» была образована в г. Иваново в мае 2013 года. За это время музыканты успели завоевать любовь поклонников творчества Юрия Хоя, с концертами побывав в Москве, Тюмени, Омске, Рязани, Муроме, Братске, Минусинске, Новокузнецке, Арзамасе, Ногинске и многих других городах. «Черный вторник» также выступал за границей — на Кипре, в Беларуси, Латвии, Швейцарии и других странах.

Участие в фестивалях и знакомство с легендами

Группа два года подряд принимала участие в крупнейшем фестивале России — «Нашествии». Музыканты были гостями передачи «Мурзилки.Live» на «Авторадио». Они лично знакомы с семьей Юрия Клинских и его бывшими коллегами, с некоторыми из которых периодически дают совместные концерты.

Наследие «Сектора Газа»

По мнению компании Warner Music, правопреемницы музыкального лейбла Gala Records, группа «Черный вторник» является достойнейшим продолжателем творчества своих легендарных кумиров. Музыканты умело улавливают манеру «Сектора», но при этом привносят свои эмоциональные ощущения, создавая современный звук хитов, которые знакомы уже более 20 лет.

В программе концерта

Мы уверены, что даже самые требовательные поклонники «Сектора Газа» оценят хиты своих кумиров в исполнении «Черного вторника» — достойнейшего трибьют-коллектива на российской сцене. В программе вы услышите любимые хиты, такие как:

«Туман»

«Пора домой»

«Демобилизация»

«Лирика»

«Свидание»

«Ночь перед Рождеством»

«30 лет»

«Твой звонок»

«Лайф»

«Укус вампира»

«Теща»

«Казачья»

«Колхозный панк»

«Возле дома твоего»

«Местные»

«Сектор Газа»

«Плуги-Вуги»

«Кума»

Возрастное ограничение: 18+