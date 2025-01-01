Трибьют Сектора газа: Черный вторник

Без сомнения, песни группы «Сектор Газа» стали частью жизни миллионов россиян, переживших потрясения 80-90-х годов прошлого века. Творчество «Сектора Газа» остается актуальным и среди молодежи, не знавшей эпохи популярности Юрия Хоя и его коллег. Это подтверждает стабильный спрос на диски и цифровые продукты группы на таких платформах, как iTunes, Google Play, Deezer и Yandex.Музыка.
Группа «Черный вторник» была образована в г. Иваново в мае 2013 года. За это время музыканты успели завоевать любовь поклонников творчества Юрия Хоя, с концертами побывав в Москве, Тюмени, Омске, Рязани, Муроме, Братске, Минусинске, Новокузнецке, Арзамасе, Ногинске и многих других городах. «Черный вторник» также выступал за границей — на Кипре, в Беларуси, Латвии, Швейцарии и других странах.
Группа два года подряд принимала участие в крупнейшем фестивале России — «Нашествии». Музыканты были гостями передачи «Мурзилки.Live» на «Авторадио». Они лично знакомы с семьей Юрия Клинских и его бывшими коллегами, с некоторыми из которых периодически дают совместные концерты.
По мнению компании Warner Music, правопреемницы музыкального лейбла Gala Records, группа «Черный вторник» является достойнейшим продолжателем творчества своих легендарных кумиров. Музыканты умело улавливают манеру «Сектора», но при этом привносят свои эмоциональные ощущения, создавая современный звук хитов, которые знакомы уже более 20 лет.
Мы уверены, что даже самые требовательные поклонники «Сектора Газа» оценят хиты своих кумиров в исполнении «Черного вторника» — достойнейшего трибьют-коллектива на российской сцене. В программе вы услышите любимые хиты, такие как:
Возрастное ограничение: 18+