Трибьют Rammstein: RammFIRE

RammFIRE: Неповторимое Шоу от STURMMANN

Погрузитесь в мир живой музыки с RammFIRE — уникальным концертом, который подарит вам возможность насладиться лучшими хитами одной из величайших рок-групп современности. В этом шоу вы сможете ощутить бешеную энергетику, мощные рифы и неповторимую атмосферу, характерные для творчества STURMMANN.

Знакомьтесь с исполнителем

Вокал и электронные партии в этом проекте представит Михаил Гунбин, солист и электронщик самой популярной индастриал-метал группы в СНГ. Михаил также известен благодаря участию в шоу «Ярче Звезд» на ТНТ, где продемонстрировал свой талант широкой аудитории.

Специальные предложения для зрителей

Для всех любителей рока – специальная акция на пиво! Не упустите возможность насладиться не только музыкой, но и приятными угощениями в компании единомышленников.

Не пропустите!

Приходите на RammFIRE и станьте частью незабываемого музыкального события! Будьте готовы к мощной энергетике и ярким эмоциям!