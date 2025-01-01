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Трибьют Rammstein: RammFIRE
Киноафиша Трибьют Rammstein: RammFIRE

Трибьют Rammstein: RammFIRE

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

RammFIRE: Неповторимое Шоу от STURMMANN

Погрузитесь в мир живой музыки с RammFIRE — уникальным концертом, который подарит вам возможность насладиться лучшими хитами одной из величайших рок-групп современности. В этом шоу вы сможете ощутить бешеную энергетику, мощные рифы и неповторимую атмосферу, характерные для творчества STURMMANN.

Знакомьтесь с исполнителем

Вокал и электронные партии в этом проекте представит Михаил Гунбин, солист и электронщик самой популярной индастриал-метал группы в СНГ. Михаил также известен благодаря участию в шоу «Ярче Звезд» на ТНТ, где продемонстрировал свой талант широкой аудитории.

Специальные предложения для зрителей

Для всех любителей рока – специальная акция на пиво! Не упустите возможность насладиться не только музыкой, но и приятными угощениями в компании единомышленников.

Не пропустите!

Приходите на RammFIRE и станьте частью незабываемого музыкального события! Будьте готовы к мощной энергетике и ярким эмоциям!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 27 июля
Типография Новосибирск, Красный просп., 22
21:00 от 500 ₽

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