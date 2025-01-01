Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Трибьют Rammstein и Metallica
Киноафиша Трибьют Rammstein и Metallica

Трибьют Rammstein и Metallica

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Трибьют концерт Rammstein и Metallica в Перми

Жаркий трибьют двух легендарных групп вновь возвращается, чтобы согреть вас горячими хитами! В этот вечер на сцене выступят группы Сны Севера и EndSong, которые представят ваши любимые треки Rammstein и Metallica.

Неповторимая атмосфера

Готовьтесь к более чем двух часам живой музыки, жаркой атмосфере и невероятной энергии! Концерт обещает быть незабываемым, ведь исполнители перенесут вас в мир хард-рока и металла, наполненный мощными гитарами и зажигательными ритмами.

История групп

Rammstein известны своим мощным сценическим присутствием и уникальным звучанием, которое смешивает тяжелый металл с элементами электронной музыки. Metallica, в свою очередь, является одной из самых влиятельных групп в истории рок-музыки, задавшую тон многим последующим исполнителям.

Не упустите возможность погрузиться в мир культовых хитов и окунуться в атмосферу настоящего рок-концерта!

Купить билет на концерт Трибьют Rammstein и Metallica

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
18 октября суббота
18:00
Radius Concert Hall Пермь, Уральская, 85, ТРК «Горный Хрусталь», 3 этаж
от 690 ₽

В ближайшие дни

Pink Floyd. Легендарные хиты в исполнении группы Floyd Universe с симфоническим оркестром
12+
Рок
Pink Floyd. Легендарные хиты в исполнении группы Floyd Universe с симфоническим оркестром
28 октября в 19:00 ДК им. Солдатова
от 1400 ₽
Ravanna
16+
Рок
Ravanna
4 октября в 19:00 Концерт-холл «Свобода»
от 1800 ₽
Илья Соболев
18+
Юмор
Илья Соболев
4 октября в 21:00 ДК Калинина
от 2400 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше