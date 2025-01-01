Трибьют Rammstein и Metallica

Трибьют концерт Rammstein и Metallica в Перми

Жаркий трибьют двух легендарных групп вновь возвращается, чтобы согреть вас горячими хитами! В этот вечер на сцене выступят группы Сны Севера и EndSong, которые представят ваши любимые треки Rammstein и Metallica.

Неповторимая атмосфера

Готовьтесь к более чем двух часам живой музыки, жаркой атмосфере и невероятной энергии! Концерт обещает быть незабываемым, ведь исполнители перенесут вас в мир хард-рока и металла, наполненный мощными гитарами и зажигательными ритмами.

История групп

Rammstein известны своим мощным сценическим присутствием и уникальным звучанием, которое смешивает тяжелый металл с элементами электронной музыки. Metallica, в свою очередь, является одной из самых влиятельных групп в истории рок-музыки, задавшую тон многим последующим исполнителям.

Не упустите возможность погрузиться в мир культовых хитов и окунуться в атмосферу настоящего рок-концерта!