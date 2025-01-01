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Трибьют Placebo
Киноафиша Трибьют Placebo

Трибьют Placebo

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Трибьют-вечеринка Placebo в Типографии

Приглашаем всех поклонников музыки на незабываемую трибьют-вечеринку, посвященную культовому британскому коллективу Placebo! Это уникальное событие пройдет в уютной атмосфере Типографии.

Магия знаменитых хитов

На вечеринке вы сможете насладиться живым исполнением самых известных хитов группы Placebo. Группа SOULMAKERS исполнит песни, которые уже давно стали классикой и любимыми для многих.

Даты и время проведения

Не пропустите возможность погрузиться в музыкальную атмосферу 90-х и 2000-х! Вечеринка состоится в ближайшую субботу. Время начала — 20:00. Убедитесь, что вы пришли заранее, чтобы занять лучшие места!

Интересные факты о Placebo

Группа Placebo была основана в 1994 году и быстро завоевала популярность благодаря своему уникальному звучанию и ярким текстам. Их музыка сочетает элементы альтернативного рока и попа, а сам коллектив известен своими провокационными выступлениями. Не упустите шанс насладиться атмосферой их творчества на нашей вечеринке!

Приходите, слушайте и танцуйте под любимые хиты — это будет незабываемая ночь!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 7 августа
Типография Новосибирск, Красный просп., 22
21:00 от 450 ₽

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