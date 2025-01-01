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Трибьют Мэрилина Мэнсона в джазе
Билеты от 1000₽
Киноафиша Трибьют Мэрилина Мэнсона в джазе

Трибьют Мэрилина Мэнсона в джазе

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Трибьют Мэрилин Мэнсон: Ночь Эпатажа и Музыки в Москве

Мэрилин Мэнсон - фигура неоднозначная. Он может быть настоящим ночным кошмаром, вызывающим страх, или эпатажным гением, в чьих текстах скрывается глубокая философия. Злодей с непонятными умыслами или романтик с большим сердцем? На этот вопрос попытаются ответить участники уникального трибьюта, который подарит зрителям незабываемую атмосферу.

Оригинальные Аранжировки и Живое Исполнение

В этом концерте вы услышите всю музыку Мэрилина Мэнсона в оригинальных аранжировках талантливых джазовых музыкантов. Бэнд продемонстрирует, как шок-рок может трансформироваться в джаз, свинг и даже блюз. Взаимодействие со зрителями и шоу-элементы сделают этот концерт по-настоящему уникальным.

День Рождения Вокалистки

Особенность этого вечера в том, что концерт проходит в день рождения вокалистки Алисы Шпиллер! Ожидаются множество сюрпризов и неожиданных моментов, которые сделают этот вечер еще более запоминающимся.

Музыканты Трибьюта

  • Вокал: Алиса Шпиллер
  • Гитара: Павел Семилетков
  • Бас-гитара/контрабас: Артём Мелёшкин
  • Клавиши: Мария Аксёнова
  • Ударные: Виктор Болтовский

Не пропустите возможность стать частью этого музыкального эксперимента, который точно оставит след в вашей душе!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 октября
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
19:00 от 1000 ₽

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