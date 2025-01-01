Трибьют Мэрилина Мэнсона в джазе

Трибьют Мэрилин Мэнсон: Ночь Эпатажа и Музыки в Москве

Мэрилин Мэнсон - фигура неоднозначная. Он может быть настоящим ночным кошмаром, вызывающим страх, или эпатажным гением, в чьих текстах скрывается глубокая философия. Злодей с непонятными умыслами или романтик с большим сердцем? На этот вопрос попытаются ответить участники уникального трибьюта, который подарит зрителям незабываемую атмосферу.

Оригинальные Аранжировки и Живое Исполнение

В этом концерте вы услышите всю музыку Мэрилина Мэнсона в оригинальных аранжировках талантливых джазовых музыкантов. Бэнд продемонстрирует, как шок-рок может трансформироваться в джаз, свинг и даже блюз. Взаимодействие со зрителями и шоу-элементы сделают этот концерт по-настоящему уникальным.

День Рождения Вокалистки

Особенность этого вечера в том, что концерт проходит в день рождения вокалистки Алисы Шпиллер! Ожидаются множество сюрпризов и неожиданных моментов, которые сделают этот вечер еще более запоминающимся.

Музыканты Трибьюта

Вокал: Алиса Шпиллер

Алиса Шпиллер Гитара: Павел Семилетков

Павел Семилетков Бас-гитара/контрабас: Артём Мелёшкин

Артём Мелёшкин Клавиши: Мария Аксёнова

Мария Аксёнова Ударные: Виктор Болтовский

Не пропустите возможность стать частью этого музыкального эксперимента, который точно оставит след в вашей душе!