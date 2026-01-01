ТРИБЬЮТ ЛЕСНОГО ШУТА. ШОУ-КОНЦЕРТ

Шоу-концерт «Трибьют Лесного Шута» в клубе Money Honey

Приглашаем вас на захватывающее шоу-концерт «Трибьют Лесного Шута» в клубе Money Honey. Гостям будет предложено не только насладиться выступлением артистов, но и спеть вместе с ними любимые хиты, а также танцевать под зажигательные мелодии.

Запоминающаяся музыкальная программа

В программе концерта — песни таких известных исполнителей, как Хали-Гали, Мумий Тролль, Сплин, Жуки, Чичерина, Ляпис Трубецкой и Братья Грим. Это возможность окунуться в атмосферу ярких музыкальных вечеринок и поностальгировать по любимым мелодиям.

Танцуй вместе с нами!

Мы отметим Рождество на настоящем панк-роке с драйвом и танцами. Приготовьтесь к совместному исполнению хоровых партий, танцу с Куклой колдуна и встрече со всеми персонажами этого жанра. Вместе мы создадим незабываемую атмосферу в «Проклятом старом доме».

Ведущие артисты

Шоу будет вести Александр Чернышёв, известный по таким театральным постановкам, как «Портрет Дориана Грея», «Великий Гэтсби» и «Вестсайдская история». Частью солистки станет Мария Решавская, чей репертуар включает такие спектакли, как «Бал Вампиров» и «Опасные связи».

Не пропустите!

Мы гарантируем, что на нашем концерте мелодии прозвучат в оригинальном исполнении, ведь мы с трепетом относимся ко всем мелодическим линиям. Приходите, чтобы разблокировать свои самые светлые воспоминания и вернуться в лучшие танцевальные годы!