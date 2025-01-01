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Киноафиша Трибьют. Легенды Русского панк-рока

Трибьют. Легенды Русского панк-рока

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Трибьют-шоу легендарной панк-рок группы в вашем городе!

В провинциальном городке состоится незабываемый праздник музыки! Приглашаем вас на трибьют-шоу легендарной панк-рок группы, которое исполнит группа ШиР. Это мероприятие обещает погрузить вас в атмосферу, полную лихих мелодий и захватывающих историй.

Ностальгия и эмоции

Здесь будут звучать легендарные хиты, которые пробуждают ностальгию и вызывают мурашки. Поддержите дух панк-рока, наслаждаясь незабываемыми эмоциями, которые подарит вам это шоу.

Специальное предложение для панков

Для всех панк-любителей мы подготовили специальное предложение: пиво всего за 200 рублей! Не упустите возможность отлично провести время с друзьями под звуки любимых хитов.

Дата и место проведения

Уточните дату и место проведения трибьют-шоу, чтобы не пропустить это уникальное событие. Убедитесь, что вы готовы к бурным эмоциям и незабываемым моментам!

Ждем вас на потрясающем трибьют-шоу, где панк-рок оживет вновь!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 24 июля
Типография Новосибирск, Красный просп., 22
20:00 от 500 ₽

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