Трибьют Король и Шут + Тодд

Трибьют Михаилу Горшенёву и группе «Король и Шут» в Нижнем Новгороде

Для многих поклонников творчество группы «Король и Шут» и её лидера Михаила Горшенёва — это нечто большее, чем просто музыка. 7 августа мы отмечаем день рождения Миши, а 9 августа приглашаем вас на трибьют-вечеринку, посвящённую его памяти и наследию группы.

Погружение в атмосферу

Мы намерены создать уникальную атмосферу, полную духа панк-рока и ярких эмоций. Для этого нам нужна ваша поддержка! Принесите костюмы персонажей из песен, панк-атрибутику, грим и другие аксессуары. Ваши креативные идеи помогут сделать событие незабываемым.

Будет круто!

Мы готовимся с полной отдачей и уверены, что это будет невероятное шоу. Ожидайте яркие выступления, знакомые хиты и много сюрпризов. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

Присоединяйтесь к нам 9 августа и отпразднуйте день рождения Михаила Горшенёва вместе с другими поклонниками его творчества!