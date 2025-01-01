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Трибьют Король и Шут + Тодд
Киноафиша Трибьют Король и Шут + Тодд

Трибьют Король и Шут + Тодд

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О концерте/спектакле

Трибьют Михаилу Горшенёву и группе «Король и Шут» в Нижнем Новгороде

Для многих поклонников творчество группы «Король и Шут» и её лидера Михаила Горшенёва — это нечто большее, чем просто музыка. 7 августа мы отмечаем день рождения Миши, а 9 августа приглашаем вас на трибьют-вечеринку, посвящённую его памяти и наследию группы.

Погружение в атмосферу

Мы намерены создать уникальную атмосферу, полную духа панк-рока и ярких эмоций. Для этого нам нужна ваша поддержка! Принесите костюмы персонажей из песен, панк-атрибутику, грим и другие аксессуары. Ваши креативные идеи помогут сделать событие незабываемым.

Будет круто!

Мы готовимся с полной отдачей и уверены, что это будет невероятное шоу. Ожидайте яркие выступления, знакомые хиты и много сюрпризов. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

Присоединяйтесь к нам 9 августа и отпразднуйте день рождения Михаила Горшенёва вместе с другими поклонниками его творчества!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 9 августа
Nenavist' Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 19, корп. 1
19:00 от 500 ₽

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