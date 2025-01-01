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Билеты
Трибьют концерт The Cranberries
Билеты от 1200₽
Киноафиша Трибьют концерт The Cranberries

Трибьют концерт The Cranberries

16+
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Трибьют-концерт в честь The Cranberries

Мы приглашаем всех любителей качественной музыки и поклонников легендарной рок-группы The Cranberries на уникальный трибьют-концерт. На сцене для вас выступит рок кавер группа Funberry, участник фестиваля Woodstock Russia, известная своим бережным отношением к оригиналам исполняемых песен.

Знаковые хиты в исполнении Funberry

С любовью и уважением группа исполнит самые знаковые хиты The Cranberries: “Zombie”, “Linger” и “Dreams”, а также другие песни, полюбившиеся миллионам слушателей по всему миру.

Не просто концерт

Это не просто концерт, это возможность вспомнить и пережить вместе с единомышленниками эмоции, которые подарила нам эта культовая ирландская группа. Неважно, являетесь ли вы давним поклонником группы или просто хотите насладиться атмосферой музыкального вечера - мы будем рады видеть вас!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 августа
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 1200 ₽

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