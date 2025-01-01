Трибьют концерт The Cranberries

Трибьют-концерт в честь The Cranberries

Мы приглашаем всех любителей качественной музыки и поклонников легендарной рок-группы The Cranberries на уникальный трибьют-концерт. На сцене для вас выступит рок кавер группа Funberry, участник фестиваля Woodstock Russia, известная своим бережным отношением к оригиналам исполняемых песен.

Знаковые хиты в исполнении Funberry

С любовью и уважением группа исполнит самые знаковые хиты The Cranberries: “Zombie”, “Linger” и “Dreams”, а также другие песни, полюбившиеся миллионам слушателей по всему миру.

Не просто концерт

Это не просто концерт, это возможность вспомнить и пережить вместе с единомышленниками эмоции, которые подарила нам эта культовая ирландская группа. Неважно, являетесь ли вы давним поклонником группы или просто хотите насладиться атмосферой музыкального вечера - мы будем рады видеть вас!