О концерте
Билеты от 800₽
Трибьют «Кино»
Трибьют «Кино»
12+
рок
кавер
Возраст
12+
Билеты от 800₽
О концерте
Всем известные, ставшие давно родными песни группы "Кино" от команды "Игра".
Март
20 марта
пятница
20:00
Дом винтажной музыки
Москва, Орджоникидзе, 1
Купить билеты
от 800 ₽
В ближайшие дни
18+
Юмор
Живая музыка
Стендап. Фокусы. Музыка
8 марта в 18:00
Ibis Kitchen
от 1190 ₽
18+
Юмор
Гастро стендап от ODMO и Stand-Up Import – камерный вечер, гастрономическое удовольствие и живой юмор
27 марта в 19:30
Пространство ODMO
от 5000 ₽
18+
Юмор
Вечеринка
Music Loto
5 июня в 18:00
Glavstandup Hall
от 990 ₽
