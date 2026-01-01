Оповещения от Киноафиши
Трибьют «Кино»
Билеты от 800₽
Киноафиша Трибьют «Кино»

Трибьют «Кино»

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте

Всем известные, ставшие давно родными песни группы "Кино" от команды "Игра".

Купить билет на концерт Трибьют «Кино»

Март
20 марта пятница
20:00
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
от 800 ₽

