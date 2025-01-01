Меню
Трибьют «Кино»
Билеты от 800₽
Трибьют «Кино»

Трибьют «Кино»

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Музыка, которая обжигает: спектакль «Игра»

Не упустите шанс погрузиться в мир театра и музыки с новым спектаклем «Игра», который перенесет вас в неповторимую атмосферу творчества легендарной группы «Кино». Этот проект объединяет талантливых актеров и исполнителей, которые снова оживляют знакомые мелодии и тексты.

Знакомство с сюжетом

Спектакль «Игра» — это не просто дань памяти. Это попытка заново осмыслить темы, заложенные в песнях группы «Кино». В нем переплетаются исторические события, повседневные переживания молодежи и философские размышления о жизни, любви и свободе. Постановка обещает стать настоящей находкой для поклонников творчества Виктора Цоя и всех ценителей качественного театра.

Креативный подход

Режиссер спектакля, известный своими экспериментальными работами, использует уникальные сценические приемы и визуальные эффекты. Совокупность музыки, танца и драмы создает незабываемое зрелище, в котором каждый зритель найдет что-то близкое и родное.

Интересные факты

  • Проект «Игра» был впервые представлен на сцене в прошлом году и быстро завоевал популярность среди зрителей.
  • Специально для спектакля было написано несколько новых аранжировок известных композиций «Кино», что добавляет свежести в знакомые мелодии.
  • В составе актеров — молодые таланты, которые уже успели зарекомендовать себя в мире театра.

Где и когда

Спектакль пройдет на сцене Театра Молодежи с 15 по 30 ноября. Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и эмоций! Билеты уже в продаже.

Купить билет на концерт

Расписание

13 сентября
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
20:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

