История Кино: трибьют группе Виктора Цоя

В Новосибирске в баре «Руки вверх» пройдет уникальный трибьют группы «КИНО». В центре спектакля — живое исполнение хитов Виктора Цоя, от ранних выступлений до популярных треков 1989-90 годов. Музыканты, обладая поразительным сходством как в вокале, так и в внешности, а также демонстрируя актерскую игру, создадут иллюзию, что видеозаписи выставлений оживают перед глазами зрителей.

Хиты, которые запомнятся

Трибьют «История Кино» перенесет зрителей в удивительную атмосферу 80-х. Они смогут насладиться знакомыми произведениями, такими как «Группа крови», «Перемен» и «Кукушка». Эти хиты покорили сердца нескольких поколений и стали символами целой эпохи. Каждое выступление трибьюта возвращает к этим незабываемым моментам.

Память о герое

Трибьют «История Кино» достойно сохраняет память о Викторе Цое и культовой группе «КИНО». За плечами коллектива множество концертов в сотне городов России и СНГ — от уютных клубов до стадионов. Этот спектакль стоит увидеть хотя бы раз, чтобы прочувствовать дух музыки, способной объединять людей.

Время и место

Сбор гостей начнется с 18:00, начало концерта — в 19:30. Не упустите возможность насладиться живым звучанием величайших хитов!