КИНОмания: Погружение в эпоху Виктора Цоя

Представляем вашему вниманию уникальный омский коллектив — трибьют группы КИНО, проект КИНОмания. Это музыкальное объединение состоит из талантливых музыкантов, которые являются настоящими ценителями творчества Виктора Цоя и его легендарной группы.

Спектакль-концерт

Выступление КИНОмания — это не просто концерт, а настоящее погружение в атмосферу тех самых ярких шоу позднего периода группы КИНО в 1988-1990-х годах. Зрители смогут насладиться аутентичными музыкальными партиями, которые были исполнены на концертах оригинальной группы.

Почему стоит посетить?

Каждое выступление КИНОмания — это возможность заново пережить магию музыки, которая стала символом целого поколения. Вы услышите любимые хиты в точном воспроизведении оригинального звучания, что создаст неповторимую атмосферу.

Не упустите шанс!

Приходите на спектакль-концерт и погрузитесь в мир, где музыка Виктора Цоя оживает на сцене. Это отличный способ провести вечер в компании единомышленников и насладиться живым исполнением культовых песен.