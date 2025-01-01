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Трибьют группы Кино
Киноафиша Трибьют группы Кино

Трибьют группы Кино

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

КИНОмания: Погружение в эпоху Виктора Цоя

Представляем вашему вниманию уникальный омский коллектив — трибьют группы КИНО, проект КИНОмания. Это музыкальное объединение состоит из талантливых музыкантов, которые являются настоящими ценителями творчества Виктора Цоя и его легендарной группы.

Спектакль-концерт

Выступление КИНОмания — это не просто концерт, а настоящее погружение в атмосферу тех самых ярких шоу позднего периода группы КИНО в 1988-1990-х годах. Зрители смогут насладиться аутентичными музыкальными партиями, которые были исполнены на концертах оригинальной группы.

Почему стоит посетить?

Каждое выступление КИНОмания — это возможность заново пережить магию музыки, которая стала символом целого поколения. Вы услышите любимые хиты в точном воспроизведении оригинального звучания, что создаст неповторимую атмосферу.

Не упустите шанс!

Приходите на спектакль-концерт и погрузитесь в мир, где музыка Виктора Цоя оживает на сцене. Это отличный способ провести вечер в компании единомышленников и насладиться живым исполнением культовых песен.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Новосибирск, 17 августа
Типография Новосибирск, Красный просп., 22
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