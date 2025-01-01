Трибьют группы «Ария». Следуй за мной

Трибьют-концерт группы «Ария» в Омске

Приглашаем вас на незабываемый трибьют-концерт легендарной рок-группы «Ария». В этот вечер на сцене вы сможете услышать всеми любимые композиции, которые стали настоящими хитами российской рок-музыки.

Исполнители

В составе группы:

Максим Холод — бас-гитара

Павел Фролов — гитара

Сергей Тарасенко — гитара

Анатолий Чернышов — клавиши

Леонид Ляшенко — барабаны

Роман Шулинин — вокал

О группе «Ария»

Группа «Ария» считается одним из символов русского heavy metal и на сцене с 1985 года. Их песни исполняются на многих крупных рок-фестивалях, а фанаты по всему миру с нетерпением ждут возможности насладиться живым исполнением их любимых хитов. Трибьют-концерт — это уникальная возможность погрузиться в атмосферу классической музыки группы и вспомнить лучшие годы рок-культуры.

Не упустите шанс стать частью этого события и насладиться живым исполнением музыки, которая остается в сердцах поклонников на протяжении десятилетий!