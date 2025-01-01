Меню
Трибьют группы «Ария». Следуй за мной
Трибьют группы «Ария». Следуй за мной

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Трибьют-концерт группы «Ария» в Омске

Приглашаем вас на незабываемый трибьют-концерт легендарной рок-группы «Ария». В этот вечер на сцене вы сможете услышать всеми любимые композиции, которые стали настоящими хитами российской рок-музыки.

Исполнители

В составе группы:

  • Максим Холод — бас-гитара
  • Павел Фролов — гитара
  • Сергей Тарасенко — гитара
  • Анатолий Чернышов — клавиши
  • Леонид Ляшенко — барабаны
  • Роман Шулинин — вокал

О группе «Ария»

Группа «Ария» считается одним из символов русского heavy metal и на сцене с 1985 года. Их песни исполняются на многих крупных рок-фестивалях, а фанаты по всему миру с нетерпением ждут возможности насладиться живым исполнением их любимых хитов. Трибьют-концерт — это уникальная возможность погрузиться в атмосферу классической музыки группы и вспомнить лучшие годы рок-культуры.

Не упустите шанс стать частью этого события и насладиться живым исполнением музыки, которая остается в сердцах поклонников на протяжении десятилетий!

Ноябрь
19 ноября среда
19:30
Mishkin & Mishkin Омск, Кемеровская, 1/2
от 400 ₽

