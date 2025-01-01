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Трибьют Фрэнку Синатре. Дмитрий Носков
Билеты от 1500₽
Киноафиша Трибьют Фрэнку Синатре. Дмитрий Носков

Трибьют Фрэнку Синатре. Дмитрий Носков

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

«Я буду петь тебе как Фрэнк»

В Академ Джаз Клубе прозвучат бессмертные хиты Фрэнка Синатры, исполнив их на сцене Дмитрий Носков. Среди 25 песен, которые будут исполнены, — самые популярные композиции, такие как Fly Me to the Moon, I’ve Got You Under My Skin, My Way и другие, а также редкие произведения Синатры. Концерт станет почти точной реконструкцией легендарного выступления Фрэнка в Лондоне в 1962 году, воспроизведённого с максимальной точностью как в музыке, так и в исполнении.

Дмитрий Носков: джазовый вокал и мастерство интерпретации
Дмитрий Носков — известный кинокомпозитор и исполнитель, автор музыки к таким отечественным фильмам, как Герой, Салют–7, Притяжение, Любовь–морковь и другим. Он не раз выступал в клубах и на концертных площадках Москвы и Санкт-Петербурга, и его программы всегда становятся знаковыми событиями на джазовой сцене.

Мастерская интерпретация Синатры
Вдохновлённый музыкой Фрэнка Синатры, Дмитрий Носков вместе с большим джазовым оркестром Алексея Круглова в 2017 году представил эту программу, которая вызвала восторг у публики и специалистов. Для её подготовки были выкуплены подлинные партитуры песен Синатры, а также созданы новые версии, благодаря работе знаменитого отечественного джазмена Юрия Маркина. Под его руководством, концерт получил заслуженную похвалу за точность исполнения и воссоздание атмосферы выступлений великого Фрэнка.

Незабываемый вечер с Джазом и Фрэнком Синатрой
Приходите в Академ Джаз Клуб и насладитесь мастерским исполнением легендарных хитов Синатры, окунитесь в атмосферу того времени и почувствуйте, как музыка продолжает жить в голосе Дмитрия Носкова.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 августа
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:30 от 1500 ₽
21 сентября
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 1500 ₽
26 октября
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 1500 ₽
30 ноября
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 1500 ₽

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