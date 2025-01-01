Трибьют Фрэнку Синатре. Дмитрий Носков

Концертная программа Дмитрия Носкова: «Я буду петь тебе, как Фрэнк»

Академ Джаз Клуб приглашает на уникальный концерт Дмитрия Носкова, посвященный легендарному Фрэнку Синатре. В программе прозвучат как самые популярные хиты (такие как «Fly Me to the Moon», «I’ve Got You Under My Skin» и «My Way»), так и редкие композиции великого джазового исполнителя. Всего зрители услышат 25 хитов Синатры в интерпретации талантливого вокалиста.

Исторический контекст и уникальность исполнения

Концерт станет впечатляющей реконструкцией выступления Синатры в Лондоне в 1962 году. По составу и близости к оригиналу, мероприятие будет практически точной копией того исторического выступления. Дмитрий Носков, известный кинокомпозитор и выпускник школы Stand Up Цимермана, уже неоднократно завоевывал сердца зрителей в клубах и на концертных площадках Москвы и Санкт-Петербурга.

Партитуры и оценка экспертов

Специально для этого концерта были приобретены 17 подлинных партитур, а также 4 новые, созданные знаменитым отечественным джазменом Юрием Маркиным. Он присутствовал на прошлом выступлении и высоко оценил качество исполнения материала музыкантами и вокалистом. «Настолько близко к оригиналу, что репертуар Синатры никто не исполнял, кроме самого Фрэнка!» — отметил Маркин.

Приглашение к музыкальному путешествию

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу джазовой классики и насладиться безупречным исполнением хитов великого Синатры. Мы ждем вас в Академ Джаз Клуб!