Трибьют Фрэнку Синатре: Алекс Абра
Киноафиша Трибьют Фрэнку Синатре: Алекс Абра

Трибьют Фрэнку Синатре: Алекс Абра

18+
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Рождественское джазовое шоу Alex Abra в Академ Джаз Клубе

Шоу Alex Abra погружает зрителей в аутентичную атмосферу высшего света Нью-Йорка середины 20 века. Зачем ждать новогодних праздников, если праздника уже можно ощутить прямо в Москве? Только на шоу Alex Abra вы сможете насладиться уникальным сочетанием рождественских традиций и джазовой музыки.

Незабываемые мелодии

Для этого концерта Алекс подобрал как самые известные рождественские песни из репертуара Фрэнка Синатры, так и редкие композиции. В этом списке можно встретить такие хиты, как Let it Snow, Jingle Bells и Santa Claus is Coming To Town. Кроме того, на шоу прозвучат джазовые классики, такие как New York, New York, Fly Me To The Moon и I’ve got you under my skin.

Не только музыка, но и шоу

“Вишенкой на торте” этого вечера станет не только музыка, но и множество юмора, тесное взаимодействие с публикой и даже элементы настоящей американской чечетки. Алекс Abra — это не просто джазовый певец, а талантливый джазмен, который полюбился зрителям своим романтическим стилем исполнения и способностью создать атмосферу «только для тебя».

Заслуженные награды

Алекс — участник проекта Александра Градского «анти-ГОЛОС» и победитель международного фестиваля «Усадьба Джаз». Он приглашает вас совершить романтическое путешествие в мир элегантности и джаза, где правил Фрэнк Синатра, и где по вечерам устраивались шикарные вечеринки.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события! Ждем вас на шоу Alex Abra в Академ Джаз Клубе!

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
17 октября пятница
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, Мясницкая, 24/7, стр. 3
от 1000 ₽
15 ноября суббота
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, Мясницкая, 24/7, стр. 3
от 1000 ₽
6 декабря суббота
13:00
Академ-джаз-клуб Москва, Мясницкая, 24/7, стр. 3
от 1000 ₽

