Трибьют Фрэнку Синатре: Алекс Абра

Шоу Alex Abra: Рождественская атмосфера Нью-Йорка в Москве

Приглашаем вас на незабываемое шоу Alex Abra в Академ Джаз Клубе! Ощутите аутентичную атмосферу высшего света Нью-Йорка середины 20 века и перенеситесь в волшебный мир Рождества.

Музыка, наполненная духом праздника

На этом концерте Алекс представит как всем известные рождественские хиты из репертуара Фрэнка Синатры и его друзей, так и редкие композиции. Вы сможете насладиться такими песнями, как:

Let it Snow

Jingle Bells

Santa Claus is Coming To Town

Кроме того, в программе прозвучат джазовые классики, такие как:

New York, New York

Fly Me To The Moon

I’ve Got You Under My Skin

Юмор и взаимодействие с публикой

«Вишенкой на торте» станет юмор Алекса, тесное взаимодействие с публикой и даже элементы настоящей американской чечетки. Это не просто концерт — это настоящее шоу, в котором каждый зритель станет частью волшебного вечера.

Исполнитель с уникальным стилем

Alex Abra — джазовый певец, полюбившийся публике благодаря своей романтической манере исполнения. Он известен тем, что умеет петь «только для тебя». Алекс является участником проекта Александра Градского «анти-ГОЛОС» и победителем международного фестиваля Усадьба Джаз.

Погружение в элегантный мир джаза

Не упустите возможность совершить романтическое путешествие в высшее общество Нью-Йорка, где царили элегантность и джаз, а по вечерам устраивались роскошные вечеринки. Открывайте для себя магию Рождества вместе с Alex Abra!