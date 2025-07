Вечер для ценителей творчества Рэя Чарльза

Это уникальная возможность вновь ощутить силу и обаяние гения великого Рэя Чарльза. Концерт погружает зрителей в чарующую атмосферу Америки 50-х годов, где можно насладиться красотой «Georgia on My Mind», энергией «Hit the Road Jack» и иронией «Hallelujah, I Just Love Him So».

Звёздный состав исполнителей

На сцене настоящие мастера:

Юрий Новгородский — гитара, вокал

Михаил Леванов — саксофон

Николай Добкин — «Hammond» орган

Дмитрий Сланский — барабаны

Стефания Домацидус — вокал

Игорь Беспалов — вокал

Этот вечер станет настоящим праздником для всех, кто ценит классику ритм-энд-блюза и талант Рэя Чарльза.