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Tribute to Louis Armstrong
Киноафиша Tribute to Louis Armstrong

Tribute to Louis Armstrong

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Новый джазовый проект: Tribute to Lui Armstrong

16 ноября в нашем театре состоится премьера уникального музыкального проекта «Tribute to Lui Armstrong», посвященного легендарному джазмену Луи Армстронгу. Этот спектакль обещает стать настоящим праздником для всех любителей джазовой музыки.

О проекте

Руководитель коллективов Dixie Friends и JazzPapaBand, Владимир Лапин, выступит в роли художественного руководителя и исполнителя. В программе — 16 хитов Великого джазмена, которые навсегда вошли в историю музыки.

Состав исполнителей

  • Владимир Лапин — барабаны, вокал
  • Никита Бутенко — корнет, тромбон
  • Антон Александров — кларнет
  • Альберт Кандрачьян — рояль
  • Юрий Подкользин — контрабас

Почему стоит посетить

Луи Армстронг — одна из самых знаковых фигур в истории джаза. Его творчество оказало огромное влияние на развитие этого жанра, и многие из его композиций остаются любимыми у зрителей и музыкантов по всему миру. Не упустите возможность насладиться живым исполнением его лучших произведений в исполнении талантливых музыкантов!

Спектакль «Tribute to Lui Armstrong» — это не просто концерт, а настоящее путешествие в мир джаза, полной эмоций и вдохновения. Приходите, чтобы ощутить магию музыки, которая объединяет сердца!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 10 августа
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
20:00 от 1200 ₽

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