Tribute to Louis Armstrong

16 ноября в нашем театре состоится премьера уникального музыкального проекта «Tribute to Lui Armstrong», посвященного легендарному джазмену Луи Армстронгу. Этот спектакль обещает стать настоящим праздником для всех любителей джазовой музыки.
Руководитель коллективов Dixie Friends и JazzPapaBand, Владимир Лапин, выступит в роли художественного руководителя и исполнителя. В программе — 16 хитов Великого джазмена, которые навсегда вошли в историю музыки.
Луи Армстронг — одна из самых знаковых фигур в истории джаза. Его творчество оказало огромное влияние на развитие этого жанра, и многие из его композиций остаются любимыми у зрителей и музыкантов по всему миру. Не упустите возможность насладиться живым исполнением его лучших произведений в исполнении талантливых музыкантов!
Спектакль «Tribute to Lui Armstrong» — это не просто концерт, а настоящее путешествие в мир джаза, полной эмоций и вдохновения. Приходите, чтобы ощутить магию музыки, которая объединяет сердца!