Tribute to Louis Armstrong

Новый джазовый проект: Tribute to Lui Armstrong

16 ноября в нашем театре состоится премьера уникального музыкального проекта «Tribute to Lui Armstrong», посвященного легендарному джазмену Луи Армстронгу. Этот спектакль обещает стать настоящим праздником для всех любителей джазовой музыки.

О проекте

Руководитель коллективов Dixie Friends и JazzPapaBand, Владимир Лапин, выступит в роли художественного руководителя и исполнителя. В программе — 16 хитов Великого джазмена, которые навсегда вошли в историю музыки.

Состав исполнителей

Владимир Лапин — барабаны, вокал

Никита Бутенко — корнет, тромбон

Антон Александров — кларнет

Альберт Кандрачьян — рояль

Юрий Подкользин — контрабас

Почему стоит посетить

Луи Армстронг — одна из самых знаковых фигур в истории джаза. Его творчество оказало огромное влияние на развитие этого жанра, и многие из его композиций остаются любимыми у зрителей и музыкантов по всему миру. Не упустите возможность насладиться живым исполнением его лучших произведений в исполнении талантливых музыкантов!

Спектакль «Tribute to Lui Armstrong» — это не просто концерт, а настоящее путешествие в мир джаза, полной эмоций и вдохновения. Приходите, чтобы ощутить магию музыки, которая объединяет сердца!