Tribute to Ella Fitzgerald. Новогодний джазовый концерт

В преддверии волшебства и новогодних чудес мы приглашаем вас окунуться в чарующий мир джаза, отдав дань легендарной Элле Фицджеральд. Этот вечер станет настоящим путешествием во времени, в эпоху расцвета американской эстрады середины XX века, когда мелодии Гершвина, Эллингтона и Миллера владели сердцами миллионов.
Приготовьтесь к феерии звука, где знакомые мотивы заиграют новыми красками. «Нью-Йорк, Нью-Йорк», «Кабаре» и другие неувядающие хиты прозвучат в исполнении блестящих музыкантов, вдохновленных неподражаемой манерой Эллы.
На сцене развернется джазовый ансамбль, виртуозно сочетающий мощь духовых и ритмическую пульсацию. Четыре саксофона и вокал сплетутся в головокружительном танце мелодий, поддерживаемые уверенным басом, клавишами и энергичными ударными. Закройте глаза и позвольте музыке унести вас в мир элегантности и страсти, где каждая нота — это признание в любви к королеве джаза, Элле Фицджеральд.
Этот новогодний джазовый концерт — возможность прикоснуться к легенде, зарядиться позитивом и встретить Новый год в атмосфере вдохновения и радости. Не упустите шанс стать частью этой волшебной ночи! В программе:
Среди исполнителей:
Продолжительность концерта — 1 час 10 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.