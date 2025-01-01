Tribute to Ella Fitzgerald. Новогодний джазовый концерт

Новогодний джазовый концерт в Douglas

В преддверии волшебства и новогодних чудес мы приглашаем вас окунуться в чарующий мир джаза, отдав дань легендарной Элле Фицджеральд. Этот вечер станет настоящим путешествием во времени, в эпоху расцвета американской эстрады середины XX века, когда мелодии Гершвина, Эллингтона и Миллера владели сердцами миллионов.

Приготовьтесь к феерии звука, где знакомые мотивы заиграют новыми красками. «Нью-Йорк, Нью-Йорк», «Кабаре» и другие неувядающие хиты прозвучат в исполнении блестящих музыкантов, вдохновленных неподражаемой манерой Эллы.

Джазовый ансамбль

На сцене развернется джазовый ансамбль, виртуозно сочетающий мощь духовых и ритмическую пульсацию. Четыре саксофона и вокал сплетутся в головокружительном танце мелодий, поддерживаемые уверенным басом, клавишами и энергичными ударными. Закройте глаза и позвольте музыке унести вас в мир элегантности и страсти, где каждая нота — это признание в любви к королеве джаза, Элле Фицджеральд.

Программа концерта

Этот новогодний джазовый концерт — возможность прикоснуться к легенде, зарядиться позитивом и встретить Новый год в атмосфере вдохновения и радости. Не упустите шанс стать частью этой волшебной ночи! В программе:

Tiger Rag (Original Dixieland Jass Band)

Джон Кандер — Кабаре

New-York, New-York (из к/ф New-York)

Джордж Гершвин — Summertime

Лерой Андерсон — «Катание на санях»

Кэб Кэллоуэй — Minnie the Moocher (из к/ф «Blues Brothers»)

Ренато Карозоне — Tu Vuo fa’l'Americano (из к/ф «Талантливый мистер Рипли»)

Ирвинг Берлин — Puttin’ on the Ritz

Хенрик Кузняк — Va Bank (из к/ф «Ва банк»)

Луи Прима — Sing, Sing, Sing

Глен Миллер — In the mood (из к/ф «Серенада Солнечной долины»)

Джордж Гершвин — I Got Rhythm (из к/ф «Американец в Париже»)

Джеймс Браун — I Feel Good

Арета Франклин — Think (из к/ф «The Blues Brothers»)

Дюк Эллингтон — Don’t get around much anymore

Исполнители

Среди исполнителей:

Николай Годына – саксофон альт, саксофон сопрано

Виктор Архаров – саксофон альт

Артём Груша – саксофон тенор

Игорь Кузнецов – саксофон баритон

Дмитрий Сташкевич – барабаны

Станислав Колпаков – бас

Максим Соболев – клавиши

Лина Нова – вокал

Продолжительность и возрастные ограничения

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.