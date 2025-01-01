Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Tribute to Ella Fitzgerald. Новогодний джазовый концерт
Киноафиша Tribute to Ella Fitzgerald. Новогодний джазовый концерт

Tribute to Ella Fitzgerald. Новогодний джазовый концерт

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Новогодний джазовый концерт в Douglas

В преддверии волшебства и новогодних чудес мы приглашаем вас окунуться в чарующий мир джаза, отдав дань легендарной Элле Фицджеральд. Этот вечер станет настоящим путешествием во времени, в эпоху расцвета американской эстрады середины XX века, когда мелодии Гершвина, Эллингтона и Миллера владели сердцами миллионов.

Приготовьтесь к феерии звука, где знакомые мотивы заиграют новыми красками. «Нью-Йорк, Нью-Йорк», «Кабаре» и другие неувядающие хиты прозвучат в исполнении блестящих музыкантов, вдохновленных неподражаемой манерой Эллы.

Джазовый ансамбль

На сцене развернется джазовый ансамбль, виртуозно сочетающий мощь духовых и ритмическую пульсацию. Четыре саксофона и вокал сплетутся в головокружительном танце мелодий, поддерживаемые уверенным басом, клавишами и энергичными ударными. Закройте глаза и позвольте музыке унести вас в мир элегантности и страсти, где каждая нота — это признание в любви к королеве джаза, Элле Фицджеральд.

Программа концерта

Этот новогодний джазовый концерт — возможность прикоснуться к легенде, зарядиться позитивом и встретить Новый год в атмосфере вдохновения и радости. Не упустите шанс стать частью этой волшебной ночи! В программе:

  • Tiger Rag (Original Dixieland Jass Band)
  • Джон Кандер — Кабаре
  • New-York, New-York (из к/ф New-York)
  • Джордж Гершвин — Summertime
  • Лерой Андерсон — «Катание на санях»
  • Кэб Кэллоуэй — Minnie the Moocher (из к/ф «Blues Brothers»)
  • Ренато Карозоне — Tu Vuo fa’l'Americano (из к/ф «Талантливый мистер Рипли»)
  • Ирвинг Берлин — Puttin’ on the Ritz
  • Хенрик Кузняк — Va Bank (из к/ф «Ва банк»)
  • Луи Прима — Sing, Sing, Sing
  • Глен Миллер — In the mood (из к/ф «Серенада Солнечной долины»)
  • Джордж Гершвин — I Got Rhythm (из к/ф «Американец в Париже»)
  • Джеймс Браун — I Feel Good
  • Арета Франклин — Think (из к/ф «The Blues Brothers»)
  • Дюк Эллингтон — Don’t get around much anymore

Исполнители

Среди исполнителей:

  • Николай Годына – саксофон альт, саксофон сопрано
  • Виктор Архаров – саксофон альт
  • Артём Груша – саксофон тенор
  • Игорь Кузнецов – саксофон баритон
  • Дмитрий Сташкевич – барабаны
  • Станислав Колпаков – бас
  • Максим Соболев – клавиши
  • Лина Нова – вокал

Продолжительность и возрастные ограничения

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Tribute to Ella Fitzgerald. Новогодний джазовый концерт

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
31 декабря среда
16:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Классика при свечах. Времена года Вивальди
6+
Классическая музыка
Классика при свечах. Времена года Вивальди
4 ноября в 17:00 Дом журналиста
от 799 ₽
Музыка в Оранжерее
6+
Живая музыка
Музыка в Оранжерее
6 ноября в 20:00 Оранжерея Таврического сада
от 2500 ₽
Органный концерт при свечах «Великолепное барокко: Бах, Вивальди, Свелинк»
6+
Классическая музыка
Органный концерт при свечах «Великолепное барокко: Бах, Вивальди, Свелинк»
19 декабря в 19:30 Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины
от 1600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше