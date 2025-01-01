Tribute Placebo by Special G

Праздник музыки с Special G в МТ Music Bar

10 декабря приглашаем вас отпраздновать день рождения Brian Molko вместе с главными трибьютерами - группой Special G. Это событие станет настоящим подарком для поклонников культовой группы Placebo!

Трибьют к легендам

Группа Special G уже успела заслужить признание со стороны самих музыкантов Placebo, которые отметили высокий уровень исполнения и мастерство трибьютеров. Для поклонников - это отличный шанс погрузиться в мир любимой музыки и насладиться атмосферой, близкой к оригинальным концертам.

Место встречи — Мумий Тролль бар

Праздничная программа обещает быть насыщенной и запоминающейся. В уютной атмосфере столичного Мумий Тролль бара вас ждёт не только музыка, но и возможность приобрести эксклюзивный мерч, который станет отличным сувениром с этого праздника.

Не упустите шанс провести вечер в компании любимых хитов и удивительных людей. Мы ждем вас на этом уникальном событии!