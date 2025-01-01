Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Tribute Placebo by Special G
Билеты от 1500₽
Киноафиша Tribute Placebo by Special G

Tribute Placebo by Special G

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Праздник музыки с Special G в МТ Music Bar

10 декабря приглашаем вас отпраздновать день рождения Brian Molko вместе с главными трибьютерами - группой Special G. Это событие станет настоящим подарком для поклонников культовой группы Placebo!

Трибьют к легендам

Группа Special G уже успела заслужить признание со стороны самих музыкантов Placebo, которые отметили высокий уровень исполнения и мастерство трибьютеров. Для поклонников - это отличный шанс погрузиться в мир любимой музыки и насладиться атмосферой, близкой к оригинальным концертам.

Место встречи — Мумий Тролль бар

Праздничная программа обещает быть насыщенной и запоминающейся. В уютной атмосфере столичного Мумий Тролль бара вас ждёт не только музыка, но и возможность приобрести эксклюзивный мерч, который станет отличным сувениром с этого праздника.

Не упустите шанс провести вечер в компании любимых хитов и удивительных людей. Мы ждем вас на этом уникальном событии!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 декабря
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Света. Большой сольный концерт
18+
Поп
Света. Большой сольный концерт
11 октября в 19:00 Gipsy
от 3950 ₽
Кирилл Мазур. Сольный концерт
18+
Юмор
Кирилл Мазур. Сольный концерт
9 сентября в 20:00 КДК «Большевик»
от 1900 ₽
Музыка при свечах. Вивальди. Времена года. Гендель. Аллилуйя. Моцарт. Lacrimosa
6+
Классическая музыка
Музыка при свечах. Вивальди. Времена года. Гендель. Аллилуйя. Моцарт. Lacrimosa
14 сентября в 19:00 Зал церковных соборов храма Христа Спасителя
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше