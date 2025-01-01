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Tribute концерт Adele
Билеты от 2300₽
Киноафиша Tribute концерт Adele

Tribute концерт Adele

18+
Возраст 18+
Билеты от 2300₽

О концерте/спектакле

Вечер творчества Адель в MT Music Bar

25 марта MT Music Bar приглашает вас на незабываемый вечер, посвященный творчеству Адель, в исполнении талантливой Дарьи Манаковой. Этот концерт станет настоящим погружением в мир эмоций и чувств, которые дарит музыка одной из самых влиятельных артисток современности.

Музыка, полная историй

Песни Адель — это не просто композиции, а настоящие истории, наполненные искренностью, болью, любовью и надеждой. Ее голос, то нежный и трогательный, то мощный и захватывающий, давно стал символом эпохи, а ее творчество продолжает вдохновлять миллионы людей по всему миру.

Исполнение от Дарьи Манаковой

Дарья Манакова с трепетом и уважением к оригиналу исполнит лучшие хиты Адель, создавая атмосферу, полную тепла, искренности и глубоких переживаний. Она является известным вокальным тренером, автором популярного YouTube-канала Easy Music, основательницей одноименной школы вокала, а также участницей телешоу «Песни» и «Ярче звезд» на ТНТ. Кроме того, Дарья — вокалистка и фронтвумен группы Fox in Oil.

Уникальные достижения

В составе группы Fox in Oil Дарья выпустила три альбома, записанных совместно с саунд-продюсерами из США, Англии и Швеции на легендарной студии United Recording в Лос-Анджелесе.

Программа вечера

В программе вечера прозвучат все главные хиты Адель, включая такие всемирно известные композиции, как Hello, Set Fire to the Rain, Skyfall, Someone Like You, Rolling in the Deep и многие другие.

 

 

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 августа
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 2300 ₽

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