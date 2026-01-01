Tribute Billie Eilish. Мария Козлачкова и Александр Томилин

Концерт-посвящение Билли Айлиш в EverJazz

EverJazz приглашает вас на уникальный концерт, посвященный таланту Билли Айлиш. Это не просто музыкальное событие, а настоящая дань уважения молодой певице, которая стала явлением в мире поп-музыки.

С ее песен началась новая эра: фирменный шёпот из детской спальни оказался пронзительнее откровенных взрослых песен. В возрасте 14 лет она выпустила вирусный хит «Ocean Eyes», а в 18 лет добилась триумфа на «Грэмми», войдя в историю, выиграв все четыре главные награды в одну ночь.

Вселенная Билли Айлиш — это гипнотические биты, тексты, созвучные вашим чувствам, и голос, в котором слышны боль и сила. В этом концерте певица Мария Козлачкова и гитарист Александр Томилин приглашают вас открыть для себя новую интерпретацию ее творчества.

Они исполнят не просто каверы — они переосмыслят главные саундтреки целого поколения: от меланхоличных «Ocean Eyes» до эпической «Happier Than Ever». Не упустите возможность стать частью этого музыкального вечера, который обещает оставить неизгладимые впечатления.