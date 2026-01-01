Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Tribute Billie Eilish. Мария Козлачкова и Александр Томилин
Киноафиша Tribute Billie Eilish. Мария Козлачкова и Александр Томилин

Tribute Billie Eilish. Мария Козлачкова и Александр Томилин

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт-посвящение Билли Айлиш в EverJazz

EverJazz приглашает вас на уникальный концерт, посвященный таланту Билли Айлиш. Это не просто музыкальное событие, а настоящая дань уважения молодой певице, которая стала явлением в мире поп-музыки.

С ее песен началась новая эра: фирменный шёпот из детской спальни оказался пронзительнее откровенных взрослых песен. В возрасте 14 лет она выпустила вирусный хит «Ocean Eyes», а в 18 лет добилась триумфа на «Грэмми», войдя в историю, выиграв все четыре главные награды в одну ночь.

Вселенная Билли Айлиш — это гипнотические биты, тексты, созвучные вашим чувствам, и голос, в котором слышны боль и сила. В этом концерте певица Мария Козлачкова и гитарист Александр Томилин приглашают вас открыть для себя новую интерпретацию ее творчества.

Они исполнят не просто каверы — они переосмыслят главные саундтреки целого поколения: от меланхоличных «Ocean Eyes» до эпической «Happier Than Ever». Не упустите возможность стать частью этого музыкального вечера, который обещает оставить неизгладимые впечатления.

Купить билет на концерт Tribute Billie Eilish. Мария Козлачкова и Александр Томилин

Помощь с билетами
В других городах
Март
10 марта вторник
21:30
Ever Jazz Екатеринбург, Тургенева, 22

В ближайшие дни

Дискотека 2000-х
6+
Эстрада
Дискотека 2000-х
29 марта в 19:00 Театр эстрады
Билеты
Starkillers
16+
Рок
Starkillers
28 марта в 19:00 Syndrome Bar
от 1000 ₽
Горшенев. Юбилейный тур
12+
Рок
Горшенев. Юбилейный тур
8 апреля в 19:00 Екатеринбургский дворец молодежи
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше