Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Три желания Лики Смирновой
Киноафиша Три желания Лики Смирновой

Спектакль Три желания Лики Смирновой

Постановка
Новошахтинский драматический театр 6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль о сложном периоде взросления

Спектакль "Три желания Лики Смирновой" обещает зрителям глубокие и проникновенные эмоции. Его сюжетная линия неожиданно меняет смысл, заставляя задуматься о таких важных вещах, как дружба, понимание и разница поколений.

О чем спектакль?

Действие происходит в специализированном интернате, где у человека по прозвищу Командор появляется новый помощник-волонтер. Лика Смирнова - пятнадцатилетняя девушка, которая, несмотря на свой возраст, оказывается способна на искреннюю дружбу. Их общение становится основой для драматичной истории о жизни и сложности взаимопонимания.

Темы и проблемы

Спектакль затрагивает важные социальные темы: как понять человека, когда между вами лежит пропасть поколений? Отвечая на этот вопрос, "Три желания Лики Смирновой" исследует глубину человеческой натуры. Каждый персонаж здесь оказывается гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Не пропустите уникальную возможность увидеть этот спектакль, который не оставит равнодушным ни одного зрителя. Атмосфера дружбы и искренности придаст каждому моменту особое значение.

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше