Три желания кота
Билеты от 2000₽
Киноафиша Три желания кота

Спектакль Три желания кота

0+
Возраст 0+
Билеты от 2000₽

О спектакле

Зимние приключения котёнка. Новогоднее представление в баре Петтер

Эта история расскажет о котёнке, который впервые встретил зиму и увидел пушистый снег. В его жизни появляется волшебник Мороз Иванович и его сестра - хитрая бабушка Вьюга. Котёнок получает в свои лапы волшебную хлопушку, исполняющую три желания.

Испытания и открытия

Нашему герою предстоит пройти несколько испытаний, прежде чем он узнает, что загадать желание - это не так просто, как кажется. На помощи ему окажутся мудрая Змея, хозяйка нового года, и верные друзья. Вместе они помогут котёнку понять, что получать чудесные возможности нужно с умом.

Полезная информация

Вход для родителей бесплатный! Также на месте можно будет приобрести сладкие новогодние подарки, которые сделают этот праздник ещё более волшебным.

Январь
6 января вторник
11:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 2000 ₽
13:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 2000 ₽

