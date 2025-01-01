Спектакль Три юбилея. Творческий вечер Вячеслава Долгачева

Юбилейный вечер Вячеслава Долгачева в Новом драматическом театре

9 ноября на Основной сцене Нового драматического театра пройдёт особый юбилейный вечер, посвящённый 75-летию художественного руководителя театра, режиссёра-постановщика и заслуженного деятеля искусств России Вячеслава Долгачева. Также в этот день театр отметит 50 лет творческой деятельности юбиляра, 25 лет которой были связаны с Новым драматическим театром.

Творческая биография юбиляра

Творческий путь Вячеслава Васильевича неразрывно связан с историей Московского Художественного театра. Он работал с такими выдающимися артистами, как О. Ефремов, И. Смоктуновский, С. Юрский, Н. Тенякова и В. Невинный. В 2001 году Долгачев возглавил Новый драматический театр, и с тех пор буквально «по кирпичику» отстроил его заново, создав уникальный репертуар.

Достижения театра

Под руководством Вячеслава Долгачева Новый драматический театр стал любимым местом для множества зрителей. Для артистов, которые служили и продолжают служить в театре, это стало настоящей школой мастерства. На протяжении 25 лет коллектив театра создал сильную и талантливую труппу, которая радует зрителей яркими постановками.

Праздничное событие

Коллектив театра готовит для своего художественного руководителя настоящий праздник, наполненный сюрпризами. Зрителей ожидает встреча с любимыми актёрами, которые вместе с ними поздравят юбиляра. Это будет вечер, который запомнится всем надолго!