Государственный академический русский оркестр имени В. В. Андреева представит в Большом зале Московской консерватории имени П. И. Чайковского программу «Три юбилея России». Концерт посвящен знаковым датам отечественной культуры: 80-летию Великой Победы, 130-летию Сергея Есенина и 125-летию Исаака Дунаевского.
В первом отделении программы прозвучит музыкально-поэтическая композиция — сюита Валерия Гаврилина «Дом у дороги» по произведению Александра Твардовского. Исполнение доверено прославленному коллективу и чтецу, заслуженному артисту России Семену Сытнику (Александринский театр). Музыка будет сопровождаться поэтическими строками из знаменитой поэмы.
Второе отделение откроет сюита «Братья наши меньшие» петербургского композитора Геннадия Белова, исполняемая на стихи Сергея Есенина. Тенор Александр Михайлов, солист Мариинского театра, подарит зрителям свои вокальные способности в этой части программы. Завершит вечер блистательная музыка Исаака Дунаевского — концертный вальс и увертюра к легендарному фильму «Дети капитана Гранта».
За дирижерским пультом выступит художественный руководитель и главный дирижер Андреевского оркестра, народный артист России Дмитрий Хохлов. Это будет второе выступление прославленного коллектива в Большом зале консерватории после почти векового перерыва. В 2023 году возвращение на эту сцену стало настоящим триумфом: зал был полон, а публика долго не отпускала музыкантов.
Концерт 8 сентября — редкая возможность услышать шедевры русской музыки в исполнении одного из самых прославленных оркестров страны, продолжающего традиции, заложенные Василием Андреевым. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!