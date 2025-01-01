Три юбилея России в исполнении Государственного академического русского оркестра

Государственный академический русский оркестр имени В. В. Андреева представит в Большом зале Московской консерватории имени П. И. Чайковского программу «Три юбилея России». Концерт посвящен знаковым датам отечественной культуры: 80-летию Великой Победы, 130-летию Сергея Есенина и 125-летию Исаака Дунаевского.

Музыкально-поэтическая композиция

В первом отделении программы прозвучит музыкально-поэтическая композиция — сюита Валерия Гаврилина «Дом у дороги» по произведению Александра Твардовского. Исполнение доверено прославленному коллективу и чтецу, заслуженному артисту России Семену Сытнику (Александринский театр). Музыка будет сопровождаться поэтическими строками из знаменитой поэмы.

Творчество Сергея Есенина и Исаака Дунаевского

Второе отделение откроет сюита «Братья наши меньшие» петербургского композитора Геннадия Белова, исполняемая на стихи Сергея Есенина. Тенор Александр Михайлов, солист Мариинского театра, подарит зрителям свои вокальные способности в этой части программы. Завершит вечер блистательная музыка Исаака Дунаевского — концертный вальс и увертюра к легендарному фильму «Дети капитана Гранта».

Дирижер и история оркестра

За дирижерским пультом выступит художественный руководитель и главный дирижер Андреевского оркестра, народный артист России Дмитрий Хохлов. Это будет второе выступление прославленного коллектива в Большом зале консерватории после почти векового перерыва. В 2023 году возвращение на эту сцену стало настоящим триумфом: зал был полон, а публика долго не отпускала музыкантов.

Не упустите возможность!

Концерт 8 сентября — редкая возможность услышать шедевры русской музыки в исполнении одного из самых прославленных оркестров страны, продолжающего традиции, заложенные Василием Андреевым. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!