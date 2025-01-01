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Билеты от 500₽
Киноафиша Три юбилея России

Три юбилея России

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Три юбилея России в исполнении Государственного академического русского оркестра

Государственный академический русский оркестр имени В. В. Андреева представит в Большом зале Московской консерватории имени П. И. Чайковского программу «Три юбилея России». Концерт посвящен знаковым датам отечественной культуры: 80-летию Великой Победы, 130-летию Сергея Есенина и 125-летию Исаака Дунаевского.

Музыкально-поэтическая композиция

В первом отделении программы прозвучит музыкально-поэтическая композиция — сюита Валерия Гаврилина «Дом у дороги» по произведению Александра Твардовского. Исполнение доверено прославленному коллективу и чтецу, заслуженному артисту России Семену Сытнику (Александринский театр). Музыка будет сопровождаться поэтическими строками из знаменитой поэмы.

Творчество Сергея Есенина и Исаака Дунаевского

Второе отделение откроет сюита «Братья наши меньшие» петербургского композитора Геннадия Белова, исполняемая на стихи Сергея Есенина. Тенор Александр Михайлов, солист Мариинского театра, подарит зрителям свои вокальные способности в этой части программы. Завершит вечер блистательная музыка Исаака Дунаевского — концертный вальс и увертюра к легендарному фильму «Дети капитана Гранта».

Дирижер и история оркестра

За дирижерским пультом выступит художественный руководитель и главный дирижер Андреевского оркестра, народный артист России Дмитрий Хохлов. Это будет второе выступление прославленного коллектива в Большом зале консерватории после почти векового перерыва. В 2023 году возвращение на эту сцену стало настоящим триумфом: зал был полон, а публика долго не отпускала музыкантов.

Не упустите возможность!

Концерт 8 сентября — редкая возможность услышать шедевры русской музыки в исполнении одного из самых прославленных оркестров страны, продолжающего традиции, заложенные Василием Андреевым. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 сентября
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
19:00 от 500 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 сентября
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
20:00 от 350 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
19:00 от 300 ₽

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