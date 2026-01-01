Спектакль по мотивам пьесы Чехова «Три сестры» — о жизни в ожидании

Спектакль «Три Три Три» — это яркий и современный взгляд на поколение, которое знает о смыслах и таймингах, но сталкивается с трудностями в том, чтобы быть в настоящем моменте. На сцене поднимаются актуальные темы: как «потерпеть до понедельника», «дожить до отпуска» и «начать, когда всё уляжется». Это произведение заставляет задуматься о том, как часто мы упускаем жизнь, зацикливаясь на будущем.

Не нужно готовиться к спектаклю

Если вы хотите познакомить школьников с классикой, лучше начните с Чехова. Спектакль «Три Три Три» не предназначен для выполнения домашних заданий по литературе. Убедитесь, что приходите сами, ведь ничего читать перед этим не нужно — всё важное будет на сцене.

Кто на сцене?

Несмотря на свою комедийную форму, спектакль исполнен глубоких эмоциональных линий. На сцене можно увидеть:

Нургуль Алпысбаеву

Камиллу Рахим

Юлию Гомзякову

Дмитрия Гомзякова

Лауру Кобелекову

Дмитрия Ячменёва

Динмухамеда Шыныбаева

Рамиля Кадырова

Бахтияра Абдикаримова

Алихана Токтара

Кто создал спектакль?

Сложная работа над спектаклем требует участия талантливых постановщиков:

Дмитрий Гомзяков

Марк Куклин

Евгения Бабич

Илья Голицын

Данила Быковский

Эльнара Адилжановна

Полина Овсянникова

Не упустите возможность увидеть «Три Три Три» на сцене — это спектакль, который заставит вас задуматься о настоящем и будущем.