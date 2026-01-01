Оповещения от Киноафиши
Три Три Три
Киноафиша Три Три Три

Спектакль Три Три Три

Продолжительность 2 часа

О спектакле

Спектакль по мотивам пьесы Чехова «Три сестры» — о жизни в ожидании

Спектакль «Три Три Три» — это яркий и современный взгляд на поколение, которое знает о смыслах и таймингах, но сталкивается с трудностями в том, чтобы быть в настоящем моменте. На сцене поднимаются актуальные темы: как «потерпеть до понедельника», «дожить до отпуска» и «начать, когда всё уляжется». Это произведение заставляет задуматься о том, как часто мы упускаем жизнь, зацикливаясь на будущем.

Не нужно готовиться к спектаклю

Если вы хотите познакомить школьников с классикой, лучше начните с Чехова. Спектакль «Три Три Три» не предназначен для выполнения домашних заданий по литературе. Убедитесь, что приходите сами, ведь ничего читать перед этим не нужно — всё важное будет на сцене.

Кто на сцене?

Несмотря на свою комедийную форму, спектакль исполнен глубоких эмоциональных линий. На сцене можно увидеть:

  • Нургуль Алпысбаеву
  • Камиллу Рахим
  • Юлию Гомзякову
  • Дмитрия Гомзякова
  • Лауру Кобелекову
  • Дмитрия Ячменёва
  • Динмухамеда Шыныбаева
  • Рамиля Кадырова
  • Бахтияра Абдикаримова
  • Алихана Токтара

Кто создал спектакль?

Сложная работа над спектаклем требует участия талантливых постановщиков:

  • Дмитрий Гомзяков
  • Марк Куклин
  • Евгения Бабич
  • Илья Голицын
  • Данила Быковский
  • Эльнара Адилжановна
  • Полина Овсянникова

Не упустите возможность увидеть «Три Три Три» на сцене — это спектакль, который заставит вас задуматься о настоящем и будущем.

В других городах
Март
29 марта воскресенье
19:00
Пространство «Трансформа» г. Алматы, ул. Маркова 44, 1 этаж
от 10333 ₽

