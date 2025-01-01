Меню
Три товарища
Три товарища

Спектакль Три товарища

Постановка
Veritas 12+
Режиссер Мария Барабаш
Возраст 12+

О концерте/спектакле

О том, как найти свет в самые темные времена

«Три товарища» — это спектакль, который затрагивает важные темы утраты и надежды. Он рассказывает о том, как мы находим свет в темные времена, встречая людей, которые приходят в нашу жизнь именно тогда, когда мы теряем веру в себя.

Сюжет и главные темы

Спектакль исследует переживания поколения, которое столкнулось с неведомыми трудностями. В центре истории — три товарища, которые теряют не только время, но и веру, силу и даже жизнь в её разных проявлениях. Они становятся символами борьбы с безысходностью и поиском смысла в жизни.

Цитата, которая вдохновляет

Главная героиня спектакля, Патриция Хольман, произносит мудрые слова: «Иногда надо уметь и проигрывать. Иначе, как жить?» Эта фраза подчеркивает важность принятия поражений и умения находить силу в слабостях.

Информация для зрителей

Спектакль «Три товарища» обещает быть глубоким и эмоциональным. Он предназначен для всех, кто ищет ответы на вопросы о жизни, дружбе и надежде. Не упустите возможность погрузиться в эту трогательную историю, которая заставит вас задуматься о важном.

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 12 сентября
Veritas Краснодар, Красноармейская, 64
18:30 от 1100 ₽
Краснодар, 13 сентября
Veritas Краснодар, Красноармейская, 64
18:30 от 1100 ₽
Краснодар, 25 сентября
Veritas Краснодар, Красноармейская, 64
18:30 от 1100 ₽
Краснодар, 26 сентября
Veritas Краснодар, Красноармейская, 64
18:30 от 1100 ₽

