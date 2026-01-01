Оповещения от Киноафиши
Три товарища
Киноафиша Три товарища

Спектакль Три товарища

Постановка
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» 16+
Продолжительность 135 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Три товарища» в Театре «Суббота»

Театр «Суббота» приглашает зрителей на спектакль по роману Эриха Марии Ремарка «Три товарища». Сюжет рассказывает о трех друзьях — Робби, Отто и Готфриде, которые вернулись с фронтов Первой мировой войны. Им предстоит столкнуться с последствиями ужасов, оставивших неизгладимый след на их душах.

В центре внимания — дружба и любовь, которые становятся для героев последней опорой в мире, искаженном войной. Однако ни глубокие человеческие связи, ни романтические чувства Робби и Пат не способны преодолеть трагическую предопределенность судьбы.

Спектакль поднимает важные вопросы о влиянии войны на личность и взаимоотношения между людьми. Он будет особенно интересен тем, кто хочет осмыслить последствия исторических катастроф для человеческой души и жизни.

Май
11 мая понедельник
19:00
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» Санкт-Петербург, Звенигородская, 30
от 2300 ₽

Фотографии

Три товарища Три товарища Три товарища Три товарища Три товарища

