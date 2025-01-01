Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Три товарища?
Киноафиша Три товарища?

Спектакль Три товарища?

Постановка
Театр на Садовой (Приют комедианта) 18+
Продолжительность 90 минут
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль о судьбах артистов балета

В Театре на Садовой состоится спектакль, рассказывающий о судьбах трёх артистов балета — Юрия, Саши и Виталия. Их истории отражают многогранный опыт настоящих танцовщиков, которые объединены в произведении хореографа Юрия Смекалова и драматурга Александра Цыпкина, ранее дебютировавшего в «Приюте комедианта».

Тематика и содержание

Пьеса сосредотачивается на внутренних барьерах и страхах, с которыми сталкиваются артисты, а также на их отношениях с собственным телом и его предательством. Зрители увидят, как танцовщики борются с ограничениями, которые накладывает на них профессия.

Участие выдающихся исполнителей

В главных ролях выступят не только драматические актёры, но и артисты таких известных театров, как Большой, Михайловский и Мариинский. Это обеспечивает уникальный синтез стилей и придаёт спектаклю особую атмосферу.

Для любителей балета и личных историй

Спектакль будет особенно интересен тем, кто увлекается балетом и хочет заглянуть в внутренний мир артистов. Это возможность увидеть, как через танец и драму передаются глубокие чувства и переживания.

Купить билет на спектакль Три товарища?

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
16 декабря вторник
19:00
Театр на Садовой (Приют комедианта) Санкт-Петербург, Садовая, 27/9
от 3500 ₽

Фотографии

Три товарища? Три товарища? Три товарища? Три товарища? Три товарища? Три товарища? Три товарища?

В ближайшие дни

Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
21 января в 13:00 Casino Museum
от 900 ₽
Процесс
18+
Драма
Процесс
18 декабря в 19:00 Александринский театр
от 500 ₽
Щелкунчик
6+
Балет Детский
Щелкунчик
21 декабря в 18:00 Михайловский театр
от 6000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше