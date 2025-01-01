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Билеты от 2500₽
Киноафиша Три тополя на Плющихе

Спектакль Три тополя на Плющихе

Постановка
Театр Эстрады 16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Трогательная мелодрама «Три тополя на Плющихе» на сцене московского Театра Эстрады

Спектакль по рассказу известного прозаика Александра Михайловича Борщаговского «Три тополя на Шаболовке» переносит зрителей в мир непростых судеб и искренних чувств. Эта пронзительная городская мелодрама рассказывает о любви, которой не суждено сбыться, и о том, как случай может изменить жизнь навсегда.

Сюжет

История revolves around Нюры, простой сельской женщины, и отзывчивого таксиста, которые встречаются в Москве. Из разных миров — деревенского и городского — они сталкиваются с суровой реальностью и собственными мечтами. Эта неожиданная встреча заставляет героев переосмыслить свои жизни и выборы, которые они сделали.

Темы и конфликты

Спектакль затрагивает важные темы: пропасть между мечтами и реальностью, поиск счастья и верность своему сердцу. Каждый персонаж сталкивается с главным выбором в своей жизни, и зрители могут увидеть, как непростые обстоятельства влияют на их судьбы.

Премьера и отзывы

«Три тополя на Плющихе» — это не просто спектакль, а эмоциональное путешествие, которое оставляет глубокий след в сердцах зрителей. Премьера уже состоялась, и отзывы публики подтверждают, что эта мелодрама трогает за живое и заставляет задуматься о важных жизненных вопросах.

Не упустите возможность стать частью этой удивительной истории о любви и долге. Спектакль обещает быть честным и трогательным, и, возможно, именно он поможет вам найти ответы на ваши собственные вопросы.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 августа
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 2500 ₽

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