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Три тополя на Плющихе
Билеты от 2500₽
Киноафиша Три тополя на Плющихе

Спектакль Три тополя на Плющихе

12+
Продолжительность 1 час 25 минут
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Трогательная мелодрама «Три тополя на Плющихе»

Приглашаем вас на спектакль «Три тополя на Плющихе», основанный на рассказе Александра Борщаговского. Постановка театра была доверена талантливому режиссёру Льву Рахлину, а сценографию создал Вячеслав Окунев.

Уникальный состав исполнителей

В главных ролях зрителей ждут талантливые актёры: Евгений Сидихин и Дарья Мороз. Кроме того, в спектакле участвуют Константин Анисимов, Анна Дразнина, Татьяна Захарова, Дмитрий Ладыгин и Дарья Перова, каждый из которых привносит свою уникальную энергетику в общее представление.

Сюжетная линия

Спектакль рассказывает о судьбах простых людей, столкнувшихся с непростыми обстоятельствами. Это история несостоявшейся любви между сельской женщиной Нюрой и отзывчивым таксистом, которые встречаются в Москве по воле случая. Эта встреча между двумя разными мирами — городом и деревней — меняет их жизни навсегда.

Темы и эмоции

«Три тополя на Плющихе» — это честная и трогательная мелодрама о превратностях любви и долга. Героям предстоит преодолеть пропасть между мечтами и реальностью, чтобы обрести счастье и остаться верными своим сердцам. Каждому из них предстоит сделать главный выбор в жизни, что делает этот спектакль особенно актуальным и близким каждому зрителю.

Не упустите возможность погрузиться в эту пронизывающую историю и ощутить все оттенки человеческих чувств на сцене театра!

Режиссер
Лев Рахлин
В ролях
Евгений Сидихин
Евгений Сидихин
Дарья Мороз
Константин Анисимов
Анна Дразнина
Татьяна Захарова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 августа
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 2500 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 августа
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:00 от 1000 ₽

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